Chris Hemsworth y Elsa Pataky comparten cómo es la crianza de sus tres hijos: "Vivimos al aire libre"

Chris Hemsworth y Elsa Pataky decidieron alejarse del entorno de Hollywood y fijar su residencia en Byron Bay, en la costa este australiana, país natal del actor, con la idea era priorizar una vida más tranquila y en contacto con la naturaleza.

Ambos han explicado en distintas ocasiones que querían que sus tres hijos —India Rose y los gemelos Sasha y Tristan— crecieran con una infancia normal y pasaran tiempo al aire libre para poder desarrollarse en actividades como surf, montar en moto o distintos deportes.

Ahora, el matrimonio ha hablado para People sobre cómo es esta crianza alejada de los focos en la relajada Australia desde 2015.

"En el lugar donde vivimos parece verano todo el año", ha dicho Hemsworth. "Tenemos un terreno grande, una granja con caballos, y nuestros hijos practican surf, pescan y van en moto todo el día", ha explicado, confesando que ellos hacen "prácticamente lo mismo".

"Se trata simplemente de poder disfrutar de la naturaleza. Cuando vamos a la ciudad, es difícil para nosotros como familia, porque básicamente vivimos al aire libre", ha señalado Elsa. "Estamos en contacto con la naturaleza todo el tiempo".

Elsa Pataky y Chris Hemsworth | Gtres

No es la primera vez que les sobrevuela la idea de mudarse de nuevo a Los Ángeles o incluso a España, pero ambos han sido tajantes en ese aspecto en otras entrevistas.

Por ejemplo, la actriz habló recientemente sobre lo que supondría volver a Madrid, su ciudad natal, a pesar de que la visitan frecuentemente dependiendo del año.