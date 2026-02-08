Antena3
Los mayores premios de la historia de Antena 3... ¿Los recuerdas todos?

Rosa ha añadido su nombre a una histórica lista de concursantes que han conseguido grandes premios en diferentes concursos.

Los mayores premios de la historia de Antena 3... ¿Los recuerdas todos?

Rosa ya forma parte de la historia de la televisión. La concursante ha conseguido el mayor bote de Pasapalabra, llevándose 2.716.000 euros tras completar El Rosco en una hazaña que quedará para el recuerdo.

Su victoria entra directamente en el ranking de los mayores premios repartidos por Antena 3 a lo largo de su historia, una lista marcada por cifras millonarias y momentos inolvidables para los espectadores.

En la cabeza de se mantiene ¡Boom!. El equipo de Los Lobos logró en 2019 el mayor premio entregado en la historia de la televisión en España, llevándose 6.689.700 euros tras más de dos años en el concurso.

'Los Lobos' ganan el bote de 4.130.000€ en '¡Boom!'

Otro de los grandes hitos recientes lo protagonizaron Luis Fernando y Gerardo en ¡Salta!. Ambos se hicieron 50.000 euros, el máximo premio al que se podía aspirar en el programa.

Atrapa un millón también ha dejado huella con sus premios destacando el día en el que dos estudiantes de Historia, Álex y Juanmi, firmaron el mejor desempeño del programa al llevarse 550.000 euros, una cifra que los convirtió en uno de los dúos más recordados del concurso.

En el terreno de la regularidad, ¡Ahora caigo! tuvo a uno de sus concursantes más emblemáticos: Borja, el más longevo de la historia del programa, que llegó a acumular más de 131.000 euros en 32 entregas.

¡Borja cae tras 32 programas! Se despide de ‘¡Ahora caigo!’ con 131.004 euros tras un insólito fallo

También hemos podido disfrutar de grandes premios en la novedosa Ruleta de la suerte noche. En este formato, Fernando ostenta el récord logrando hacerse con 69.225 euros en una sola noche.

Con su bote histórico, Rosa se suma ahora a esta lista de grandes nombres que han hecho historia en los concursos de Antena 3. Una clasificación en la que el dinero ha sido protagonista… pero también la constancia, los nervios y los momentos para el recuerdo.

Roberto Leal descubre cómo se les da La Pista a Óscar y a Édgar: “Es un homenaje a Rosa y Manu”

