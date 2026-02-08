Roser Tapias explica lo que implica el descubrimiento de su romance con Gabriel en Sueños de libertad: "Llevará a María a su caída más profunda"

Dentro de las tramas de Sueños de libertad, una de las que tiene al público más intrigado es la que está viviendo María y su situación con Gabriel, y la nulidad que le pide su marido Andrés. Roser Tapias, quien interpreta a María en la serie, nos cuenta cómo ve lo que le está pasando a su personaje y las distintas consecuencias que va a vivir próximamente.

Tras haber culminado su venganza contra Begoña, María regresará más fuerte de su victoria, pero su affair con Gabriel va a ser descubierto y esto: "llevará a María a su caída más profunda", ha comentado la actriz.

La amenaza de Andrés de acusarle por adulterio provocará que María se vea entre la espada y la pared, lo que hará que le conceda la nulidad matrimonial para no acabar en la cárcel.

"Se encuentra más sola que nunca porque nadie la quiere allí"

La situación de María en la casa de los De la Reina se ha vuelto insostenible, su último encontronazo ha sido con Manuela, quien no se ha quedado callada y le ha echado en cara todo lo que hizo por ella.

La soledad en la que se encuentra el personaje hará que se tenga que ir del alojamiento familiar, "aunque se lo ha ganado un poco" reconoce Roser Tapias entre risas.

No te pierdas la entrevista completa a Roser Tapias en Sueños de libertad. Y todo lo que se viene en los capitulazos de la próxima semana... ¡puedes adelantarte a verlos en atresplayer!