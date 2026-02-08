Roberto Leal sorprende hablando en italiano: “Estuve quince minutos en Roma”

Eva Soriano ha presentado su rento junto a Patrizio, uno de los integrantes de la banda con la que la concursante iba a realizar su coreografía. Durante la explicación se ha podido ver a un Roberto Leal muy suelto con el idioma, manteniendo una conversación y hasta traduciendo lo que iba diciendo el bailarín.

Ante la situación, Eva Soriano se ha burlado del presentador insistiéndole para conocer desde cuándo hablaba italiano. Roberto Leal ha preguntado a Patrizio si la concursante era una “bailarina brava”, a lo que el bailarín ha confirmado tajantemente.

Eva Soriano ha querido mandar un mensaje al jurado recalcando las palabras de Patrizio que valoraban la complejidad de la prueba: “È molto difficile”.

“El baile se te da bien”, le ha comentado Roberto Leal a la presentadora cuando ha expresado su nerviosismo. Ella ha querido aclarar que lo que realmente se le da bien son “los pasos prohibidos” en las discotecas.