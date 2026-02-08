Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 5

Roberto Leal sorprende hablando en italiano: “Estuve quince minutos en Roma”

El presentador ha sorprendido a todos al demostrar su fluido italiano, lo que ha provocado la burla de Eva Soriano: “¡Qué vergüenza!”.

Roberto Leal sorprende hablando italiano

Roberto Leal.

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Eva Soriano ha presentado su rento junto a Patrizio, uno de los integrantes de la banda con la que la concursante iba a realizar su coreografía. Durante la explicación se ha podido ver a un Roberto Leal muy suelto con el idioma, manteniendo una conversación y hasta traduciendo lo que iba diciendo el bailarín.

Ante la situación, Eva Soriano se ha burlado del presentador insistiéndole para conocer desde cuándo hablaba italiano. Roberto Leal ha preguntado a Patrizio si la concursante era una “bailarina brava”, a lo que el bailarín ha confirmado tajantemente.

Eva Soriano ha querido mandar un mensaje al jurado recalcando las palabras de Patrizio que valoraban la complejidad de la prueba: “È molto difficile”.

“El baile se te da bien”, le ha comentado Roberto Leal a la presentadora cuando ha expresado su nerviosismo. Ella ha querido aclarar que lo que realmente se le da bien son “los pasos prohibidos” en las discotecas.

Patricia Conde, ganadora de la cuarta gala de El Desafío

Patricia Conde, ganadora de la cuarta gala de El Desafío: “Esta va para los niños con patologías congénitas de Menudos Corazones”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Roberto Leal sorprende hablando italiano

Roberto Leal sorprende hablando en italiano: “Estuve quince minutos en Roma”

Rosa Rodríguez, ganadora del bote de Pasapalabra

El número de programas que necesitaron los campeones de Pasapalabra para ganar el bote

Salma se sincera con Daniela: “Te ha dado por comprar matcha y sabe a césped”

La acusación de Salma a Daniela: “Te ha dado por comprar matcha y sabe a césped”

La madre de Eduardo Navarrete
Mejores momentos | Programa 5

La madre de Eduardo Navarrete, su mejor apoyo en El Desafío: “Es un torbellino”

“Todavía estoy flipando”: Patricia Conde se sincera tras una gala inolvidable
Contenido extra

“Todavía estoy flipando”: Patricia Conde se sincera tras una gala inolvidable

Tamara Falcó
Tertulia

Tamara Falcó confiesa en la tertulia de El Hormiguero de dónde sale el 90% de sus ingresos

La colaboradora participó en el debate sobre el uso de las redes sociales y sorprendió al poner cifras a la importancia que tienen en su vida laboral.

El curioso motivo por el que Rosa se ha llevado el confeti de Pasapalabra: "Me voy feliz de todo lo vivido"
Un significado más allá del bote

El curioso motivo por el que Rosa se ha llevado el confeti de Pasapalabra: "Me voy feliz de todo lo vivido"

La coruñesa, tras el programa, estuvo recogiendo el confeti que había llenado el plató y nos reveló, fuera de cámara, qué es lo que va a hacer con este recuerdo.

El ataque de risa de Joaquín ante la espontaneidad de Susana Saborido: "Le has llamado Kawasaki"

El ataque de risa de Joaquín ante la espontaneidad de Susana Saborido: "Le has llamado Kawasaki"

Los retos a los que se enfrentará en el sexto programa de El Desafío

Los retos a los que se enfrentarán los concursantes en el sexto programa de El Desafío

Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano propone incluir la cocina y el reciclaje como nuevas asignaturas escolares: “Es fundamental”

Publicidad