David y Victoria Beckham, ¿abuelos? Brooklyn Beckham y Nicola Peltz podrían adoptar en plena crisis familiar

Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz estarían planeando adoptar un niño en medio del profundo enfrentamiento que viven con la familia del hijo mayor de David y Victoria Beckham.

La información recogida por The Sun asegura que la parejalleva tiempo sopesando esta decisión. Un hecho que llega mientras la relación de Brooklyn con sus padres está completamente rota desde hace meses y, públicamente, desde que el joven publicara unos incendiaros mensajes por sus redes sociales.

Brooklyn, junto a sus padres David y Victoria | Gtres

Según las fuentes recogidas por el medio británico, tanto Brooklyn como Nicola comparten el deseo de tener una familia numerosa, incluyendo hijos biológicos, pero sienten que la adopción es una forma de devolver algo: "Ambos saben que provienen de un lugar de privilegio inimaginable y, por lo tanto, desean fervientemente retribuir ofreciendo a un bebé o niño desfavorecido la mejor vida posible".

Sin embargo, después de que Nicola haya reducido temporalmente su peso corporal para un papel, complica momentáneamente un embarazo biológico.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz | Gtres

David y Victoria, que son "dos personas muy orientadas a la familia" y "adoran la idea de convertirse en abuelos", ahora enfrentan una nueva angustia ya que "les dolería profundamente no tener un rol en la vida de un futuro nieto", ha señalado el medio.

Este posible paso del matrimonio se produce en plena guerra mediática y después de que el propio Brooklym declarara que no desea reconciliarse.