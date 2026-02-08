Antena3
La acusación de Salma a Daniela: “Te ha dado por comprar matcha y sabe a césped”

La llegada de la familia Sánchez Saborido a Tokio les supone un verdadero choque cultural.

Salma se sincera con Daniela: “Te ha dado por comprar matcha y sabe a césped”

Carmen Pardo
Publicado:

La cultura manga ha supuesto un cambio increíble cultura para Daniela y Salma nada más pisar el país del sol naciente. “Está todo lleno de dibujitos” han confesado las jóvenes sobre la cultura manga en Tokio.

el reproche de Susana Saborido a Joaquín en el karaoke

Además de eso, el té matcha supone una confrontación entre las hermanas, “mi hermana se ha hartado a comprar matcha, sabe a césped” ha asegurado Salma sobre la impulsiva compra de Daniela.

Sobre la humedad en Japón, las jóvenes han asegurado que se lo esperaban mucho peor.

La familia se ha metido a desayunar en el maid café, una experiencia que les ha hecho alucinar al escuchar a las camareras cantar sin parar.

La experiencia en el karaoke les ha hecho disfrutar en familia de una de las actividades típicas de Tokio para disfrutar de la noche.

¡No te pierdas el diario de viaje de Tokio!

Las trampas de Joaquín en la máquina recreativa japonesa

VÍDEO INÉDITO: Las trampas de Joaquín en la máquina recreativa japonesa

