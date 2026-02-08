Antena3
Mejores momentos | Programa 5

La madre de Eduardo Navarrete, su mejor apoyo en El Desafío: “Es un torbellino”

El modista ha presentado a su madre antes de la prueba y ha dejado un momento muy divertido y cariñoso.

La madre de Eduardo Navarrete

La madre de Eduardo Navarrete.

Carmen Pardo
Eduardo Navarrete se ha caracterizado durante todo el programa por el humor que le pone a todo. Esta vez ha querido presentar a su madre a sus compañeros y le ha sacado al escenario para que viese la prueba de cerca.

“Mama vienes de rapera”, ha bromeado el diseñador al ver el outfit de su madre. Roberto Leal ha aprovechado la ocasión para conocer a María Jesús y averiguar a quién había salido su hijo, a lo que ha confesado que a ella.

Un hilarante momento antes del duelo entre Yélamo y Navarrete, en cual María Jesús ha podido presenciar en primera fila desde el sofá de los concursantes.

