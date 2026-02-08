Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 5

Eva Soriano: “Quiero pedir disculpas a Juan del Val por la agresión, me lo ha pedido el cuerpo”

La presentadora se ha dirigido al jurado para disculparse por el pelotazo que ha recibido Juan del Val durante la actuación.

Eva Soriano disculpas

Eva Soriano se disculpa.

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Juan del Val ha sido protagonista involuntario durante la actuación de Eva Soriano. La concursante ha decidido desprenderse de la bola, con la que realizaba equilibrios con la raqueta de ping-pong, en dirección a la ubicación del jurado, quien no se ha esperado el gesto.

Eva Soriano se ha dirigido a Juan del val para disculparse al final de la actuación, el jurado ha respondido con ironía; “se piden disculpas cuando las cosas no son premeditadas”.

Roberto Leal ha querido meter leña al fuego y el presentador ha mencionado que “el titular de mañana será: Eva Soriano agrede a Juan del Val”.

A pesar de todo, el miembro del jurado ha tenido muy buenas palabras para la concursante, alegando que le ha parecido “impresionante”.

Edurne llega a jugársela en El Desafío

Edurne llega a jugársela en El Desafío: “Vengo a muerte”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Eva Soriano disculpas

Eva Soriano: “Quiero pedir disculpas a Juan del Val por la agresión, me lo ha pedido el cuerpo”

Trucos Ordenatriz

Trucos sencillos para evitar que la lluvia eche a perder la ropa y el calzado

Rosa Rodríguez y Roberto Leal

Rosa logra un récord histórico en Pasapalabra: es la campeona que menos segundos ha necesitado para ganar el bote

Roberto Leal sorprende hablando italiano
Mejores momentos | Programa 5

Roberto Leal sorprende hablando en italiano: “Estuve quince minutos en Roma”

Rosa Rodríguez, ganadora del bote de Pasapalabra
Rachas teñidas de verde

El número de programas que necesitaron los campeones de Pasapalabra para ganar el bote

Salma se sincera con Daniela: “Te ha dado por comprar matcha y sabe a césped”
Diario de viaje

La acusación de Salma a Daniela: “Te ha dado por comprar matcha y sabe a césped”

La llegada de la familia Sánchez Saborido a Tokio les supone un verdadero choque cultural.

La madre de Eduardo Navarrete
Mejores momentos | Programa 5

La madre de Eduardo Navarrete, su mejor apoyo en El Desafío: “Es un torbellino”

El modista ha presentado a su madre antes de la prueba y ha dejado un momento muy divertido y cariñoso.

“Todavía estoy flipando”: Patricia Conde se sincera tras una gala inolvidable

“Todavía estoy flipando”: Patricia Conde se sincera tras una gala inolvidable

Tamara Falcó

Tamara Falcó confiesa en la tertulia de El Hormiguero de dónde sale el 90% de sus ingresos

El curioso motivo por el que Rosa se ha llevado el confeti de Pasapalabra: "Me voy feliz de todo lo vivido"

El curioso motivo por el que Rosa se ha llevado el confeti de Pasapalabra: "Me voy feliz de todo lo vivido"

Publicidad