Eva Soriano: “Quiero pedir disculpas a Juan del Val por la agresión, me lo ha pedido el cuerpo”

Juan del Val ha sido protagonista involuntario durante la actuación de Eva Soriano. La concursante ha decidido desprenderse de la bola, con la que realizaba equilibrios con la raqueta de ping-pong, en dirección a la ubicación del jurado, quien no se ha esperado el gesto.

Eva Soriano se ha dirigido a Juan del val para disculparse al final de la actuación, el jurado ha respondido con ironía; “se piden disculpas cuando las cosas no son premeditadas”.

Roberto Leal ha querido meter leña al fuego y el presentador ha mencionado que “el titular de mañana será: Eva Soriano agrede a Juan del Val”.

A pesar de todo, el miembro del jurado ha tenido muy buenas palabras para la concursante, alegando que le ha parecido “impresionante”.