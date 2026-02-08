Antena3
Tamara Falcó confiesa en la tertulia de El Hormiguero de dónde sale el 90% de sus ingresos

La colaboradora participó en el debate sobre el uso de las redes sociales y sorprendió al poner cifras a la importancia que tienen en su vida laboral.

La tertulia de El Hormiguero, formada por Tamara Falcó, Juan del Val, Cristina Pardo y Nuria Roca, abordó uno de los temas más debatidos de la actualidad: la prohibición del Gobierno del acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

Durante la conversación con Pablo Motos, el presentador aprovechó para lanzar una reflexión directa a Nuria Roca y Tamara Falcó, recordando que ambas obtienen gran parte de sus ingresos gracias a las redes sociales. Fue entonces cuando Tamara se sinceró: “El 90% de lo que ingreso es de las redes sociales”, confesó con total naturalidad.

Aun así, la tertulia coincidió en que el debate va mucho más allá del plano económico. Cristina Pardo señaló el doble filo de estas plataformas: “Las redes sociales son capaces de lo peor y de lo mejor”, afirmó, subrayando su enorme influencia en la sociedad actual.

Por su parte, Nuria Roca puso el foco en uno de los aspectos que más preocupa a padres y educadores: el poder de enganche de las redes sociales, especialmente entre los más jóvenes. Una reflexión que abrió el debate sobre la responsabilidad, la educación digital y los límites necesarios en el uso de estas plataformas.

Tamara Falcó
