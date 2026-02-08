“Todavía estoy flipando”: Patricia Conde se sincera tras una gala inolvidable

“Todavía estoy flipando” ha asegurado Patricia Conde tras su reto de puntería donde ha subido el nivel de la prueba y ha conseguido hacer diana a la primera.

Jessica Goicocoechea ha disfrutado de su número de cambios de estilo y ha alabado el nivel de sus compañeros de El Desafío en el reto de las pruebas.

José Yélamo ha asegurado que ha vivido todo tipo de emociones en solo 40 segundos en El Puente. María José Campanario ha definido como brutal su experiencia con la Film Symphony Orchestra.

Willy Bárcenas ha considerado su prueba como “el peor simulacro para el espectáculo” por la tensión que se ha vivido en el reto de escapismo.

Eduardo Navarrete ha bromeado sobre su reto, “esta gala ha sido la mejor gala que he hecho” ha confirmado el diseñador. Navarrete ha pedido a los espectadores del programa que no le juzguen por lo complicado que ha sido memorizar el mapa de El Puente.