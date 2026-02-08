El número de programas que necesitaron los campeones de Pasapalabra para ganar el bote

Rosa ha conseguido entrar en el Olimpo de Pasapalabra, un lugar donde solo unos pocos tienen su nombre escrito con letras de oro. La coruñesa se une a Pablo, Sofía, Rafa y Óscar como los ganadores del bote del programa, aunque el de Rosa tiene un gran matiz: es el bote más alto en la historia de Pasapalabra, un total de 2.716.000 euros.

Con más o menos programas a sus espaldas, cada uno ha luchado contra viento y marea, Sillas Azules de infarto y Roscos inolvidables con su compañero y rival fetiche para acabar tocando metal. ¿Cuántos programas necesitaron cada uno para ganar el bote de Pasapalabra? ¡Lo repasamos!

Pablo Díaz: 260 programas

La primera vez siempre es especial, y Pablo fue el primer concursante en ganar el bote de Pasapalabra en esta nueva etapa. Fue el 1 de julio de 2021, cuando saboreábamos las primeras noches de verano y el dinero partió hacia Tenerife.

260 programas le bastaron a Pablo para conseguir la primera hazaña en Pasapalabra, un bote que alcanzó 1.828.000 euros, y que convirtieron a Pablo en el primer campeón del programa.

Sofía Álvarez: 62 programas

Sofía fue una de las caras nuevas tras el bote de Pablo, y reforzó su calidad de concursante cuando ganó el bote apenas 62 programas después que el tinerfeño.

Fue el 27 de septiembre de 2021, repitiendo la gesta casi tres meses después que Pablo, y el bote solo ascendió hasta 466.000 euros.

Rafa Castaño: 197 programas

Para vivir un bote tan histórico como lo fue el de Rafa tuvo que pasar un año y medio. El sevillano rozó el bicentenario, pues completó El Rosco tras 197 programas.

Ese 16 de marzo de 2023, el sevillano se llevó 2.272.000 euros, que por aquel entonces se estableció como el bote más alto de la historia, pero lo más sorprendente es que completó El Rosco del tirón.

Óscar Díaz: 157 programas

Poco más de un año después, el 15 de mayo de 2024, Óscar ganó un bote de Pasapalabra que parecía que iba a caer hacia el lado de Moisés porque el madrileño, nunca en sus 157 programas, se había quedado a una letra del bote.

Óscar tenía un techo de cristal en 23 aciertos, pero ese día, lo rompió para llevarse un bote que ascendió hasta los 1.816.000 euros.

Rosa Rodríguez: 307 programas

Nuestra última ganadora y, probablemente, una de las más especiales. Rosa ha establecido, gracias a esa rivalidad con Manu, el mayor bote en la historia de Pasapalabra: 2.716.000 euros.

La coruñesa ha hecho historia en todos los sentidos: Rosa ha ganado el bote más alto en la historia de Pasapalabra tras 307 programas, siendo una referente para todas las concursantes que aspiran a jugar en el programa y seguir sus pasos.