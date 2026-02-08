Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Ordenatriz

Trucos sencillos para evitar que la lluvia eche a perder la ropa y el calzado

En plena época de lluvias, muchos sufren las consecuencias en su ropa. Por eso, Ordenatriz nos cuenta cómo limpiar ciertos tejidos para que no se estropeen.

Trucos Ordenatriz

Publicidad

Con la lluvia, la ropa y los complementos pueden estropearse fácilmente, pero Ordenatriz nos ha dado algunos trucos sencillos para evitarlo. Por ejemplo, aplicar laca o un impermeabilizante adecuado en paraguas, tejidos o calzado ayuda a repeler el agua.

En el caso de los zapatos, es clave no secarlos nunca sobre el radiador, ya que el calor directo los daña. Lo mejor es dejarlos secar al aire, con papel en su interior para absorber la humedad.

Este gesto sencillo permite que el calzado conserve su forma y se seque poco a poco sin estropearse. Además, alargar su vida útil es tan fácil como prevenir antes de que llegue la lluvia.

Y si al mojarse se produce transferencia de color, algo habitual en zapatillas, Ordenatriz recomienda usar hielo para eliminar los desteñidos con cuidado y sin dañar el tejido. ¡No te pierdas todos los consejos en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Eva Soriano disculpas

Eva Soriano: “Quiero pedir disculpas a Juan del Val por la agresión, me lo ha pedido el cuerpo”

Trucos Ordenatriz

Trucos sencillos para evitar que la lluvia eche a perder la ropa y el calzado

Rosa Rodríguez y Roberto Leal

Rosa logra un récord histórico en Pasapalabra: es la campeona que menos segundos ha necesitado para ganar el bote

Roberto Leal sorprende hablando italiano
Mejores momentos | Programa 5

Roberto Leal sorprende hablando en italiano: “Estuve quince minutos en Roma”

Rosa Rodríguez, ganadora del bote de Pasapalabra
Rachas teñidas de verde

El número de programas que necesitaron los campeones de Pasapalabra para ganar el bote

Salma se sincera con Daniela: “Te ha dado por comprar matcha y sabe a césped”
Diario de viaje

La acusación de Salma a Daniela: “Te ha dado por comprar matcha y sabe a césped”

La llegada de la familia Sánchez Saborido a Tokio les supone un verdadero choque cultural.

La madre de Eduardo Navarrete
Mejores momentos | Programa 5

La madre de Eduardo Navarrete, su mejor apoyo en El Desafío: “Es un torbellino”

El modista ha presentado a su madre antes de la prueba y ha dejado un momento muy divertido y cariñoso.

“Todavía estoy flipando”: Patricia Conde se sincera tras una gala inolvidable

“Todavía estoy flipando”: Patricia Conde se sincera tras una gala inolvidable

Tamara Falcó

Tamara Falcó confiesa en la tertulia de El Hormiguero de dónde sale el 90% de sus ingresos

El curioso motivo por el que Rosa se ha llevado el confeti de Pasapalabra: "Me voy feliz de todo lo vivido"

El curioso motivo por el que Rosa se ha llevado el confeti de Pasapalabra: "Me voy feliz de todo lo vivido"

Publicidad