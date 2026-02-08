Trucos sencillos para evitar que la lluvia eche a perder la ropa y el calzado

Con la lluvia, la ropa y los complementos pueden estropearse fácilmente, pero Ordenatriz nos ha dado algunos trucos sencillos para evitarlo. Por ejemplo, aplicar laca o un impermeabilizante adecuado en paraguas, tejidos o calzado ayuda a repeler el agua.

En el caso de los zapatos, es clave no secarlos nunca sobre el radiador, ya que el calor directo los daña. Lo mejor es dejarlos secar al aire, con papel en su interior para absorber la humedad.

Este gesto sencillo permite que el calzado conserve su forma y se seque poco a poco sin estropearse. Además, alargar su vida útil es tan fácil como prevenir antes de que llegue la lluvia.

Y si al mojarse se produce transferencia de color, algo habitual en zapatillas, Ordenatriz recomienda usar hielo para eliminar los desteñidos con cuidado y sin dañar el tejido. ¡No te pierdas todos los consejos en el vídeo de arriba!