Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Toma nota!

Muselina perfecta: el truco de Arguiñano que combina mayonesa y clara para lograr una textura aireada

Arguiñano revela su versión de muselina: monta mayonesa con medio diente de ajo y luego incorpora con suavidad una clara montada. Ideal para napar pescados como el bacalao sin recargar el plato.

Paso a paso de Karlos Arguiñano

Publicidad

Arguiñano arranca haciendo una mayonesa con medio diente de ajo picado, un huevo entero, una pizca de sal, vinagre y aceite de oliva. Bate hasta obtener la consistencia clásica de mayonesa.

Luego monta una clara de huevo a punto de nieve con varillas y la incorpora a la mayonesa con movimientos envolventes para airear la mezcla. Esa muselina resultante puede usarse para napar bacalao u otros pescados antes de hornear.

Ahora que ya tienes la clave fundamental para napar pescados con esta fantástica muselina, te proponemos la receta de bacalao gratinado con guisantes. Y disfruta en casa como si estuvieses en un verdadero restaurante de lujo.

Arguiñano: así se prepara una salsa picante en menos de un minuto

Arguiñano: así se prepara una salsa picante en menos de un minuto

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Los trucos de Arguiñano

Publicidad

Programas

¿Cómo hacer la muselina?

Muselina perfecta: el truco de Arguiñano que combina mayonesa y clara para lograr una textura aireada

Carmen Morales: “Al escuchar la música de nuestros padres todavía siento una puñaladita”

Carmen Morales: “Al escuchar la música de nuestros padres todavía siento una puñaladita”

Bacalao gratinado con guisantes

Arguiñano: receta de bacalao al horno con guisantes y muselina

Sebastián Yatra
Mejores momentos | Audiciones

Sebastián Yatra cuenta cómo surgió la letra de uno de sus mayores éxitos: “Representa mucho para mí”

Los últimos rumores sobre Lucas, de Andy y Lucas, que han provocado la respuesta de su entorno: ¿trata mal a su equipo?
Lo vemos

Los últimos rumores sobre Lucas, de Andy y Lucas, que han provocado la respuesta de su entorno: ¿trata mal a su equipo?

Carmen y Shaila: el gran legado familiar de Rocío Dúrcal y Junior
Crónica | Carmen Morales y Shaila Dúrcal

Carmen y Shaila: el gran legado familiar de Rocío Dúrcal y Junior

Las invitadas de Emparejados han llegado al programa con muchas ganas de disfrutar junto a Joaquín y Susana y han compartido anécdotas y recuerdos familiares.

La confesión de Susana Saborido: “Yo no llegué virgen al matrimonio”
Emparejados | Carmen Morales y Shaila Dúrcal

La confesión de Susana Saborido: “Yo no llegué virgen al matrimonio”

Ante la pregunta de Anna Simon, la presentadora de Emparejados no ha dudado en responder sobre si llego con la virginidad o no al altar.

La emotiva historia de Pablo Tovar

La emotiva historia de Pablo Tovar tras su accidente de moto: “El deporte me ha salvado la vida”

¿Cuál es el peor defecto de Carmen Morales y Shaila Dúrcal? Las hijas de Rocío Dúrcal se sinceran

¿Cuál es el peor defecto de Carmen Morales y Shaila Dúrcal? Las hijas de Rocío Dúrcal se sinceran

La crítica de Susana Saborido a Joaquín: “Te gusta tanto Jennifer López que te están convirtiendo en ella”

La crítica de Susana Saborido a Joaquín: “Te gusta tanto Jennifer López que te están convirtiendo en ella”

Publicidad