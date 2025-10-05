¡Toma nota!
Muselina perfecta: el truco de Arguiñano que combina mayonesa y clara para lograr una textura aireada
Arguiñano revela su versión de muselina: monta mayonesa con medio diente de ajo y luego incorpora con suavidad una clara montada. Ideal para napar pescados como el bacalao sin recargar el plato.
Publicidad
Arguiñano arranca haciendo una mayonesa con medio diente de ajo picado, un huevo entero, una pizca de sal, vinagre y aceite de oliva. Bate hasta obtener la consistencia clásica de mayonesa.
Luego monta una clara de huevo a punto de nieve con varillas y la incorpora a la mayonesa con movimientos envolventes para airear la mezcla. Esa muselina resultante puede usarse para napar bacalao u otros pescados antes de hornear.
Ahora que ya tienes la clave fundamental para napar pescados con esta fantástica muselina, te proponemos la receta de bacalao gratinado con guisantes. Y disfruta en casa como si estuvieses en un verdadero restaurante de lujo.
Publicidad