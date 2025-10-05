Muselina perfecta: el truco de Arguiñano que combina mayonesa y clara para lograr una textura aireada

Arguiñano arranca haciendo una mayonesa con medio diente de ajo picado, un huevo entero, una pizca de sal, vinagre y aceite de oliva. Bate hasta obtener la consistencia clásica de mayonesa.

Luego monta una clara de huevo a punto de nieve con varillas y la incorpora a la mayonesa con movimientos envolventes para airear la mezcla. Esa muselina resultante puede usarse para napar bacalao u otros pescados antes de hornear.

Ahora que ya tienes la clave fundamental para napar pescados con esta fantástica muselina, te proponemos la receta de bacalao gratinado con guisantes. Y disfruta en casa como si estuvieses en un verdadero restaurante de lujo.