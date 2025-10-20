Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Receta facilísima y súper barata de Joseba Arguiñano: patatas y mejillones con salsa brava

La salsa brava es perfeta para acompañar a las patatas pero también combina muy bien con pescados y mariscos.

Ingredientes, para 4 personas

  • 3 patatas
  • 20 mejillones
  • 75 ml de txakoli
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Patatas y mejillones con salsa brava
Para la salsa brava:

  • 1 huevo
  • 1 cucharada de zumo de limón
  • 1 cucharadita de mostaza de Dijon
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de pimentón picante
  • 1 cucharadita de miel
  • 1 cucharadita de comino en polvo
  • ½ cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de orégano fresco
  • 100 ml de aceite de girasol
  • Pizca de sal
Ingredientes para la salsa brava
Elaboración

Calienta abundante agua en una cazuela. Pela las patatas, córtalas en dados grandes, introdúcelas en la cazuela y tápala. Cuece los dados de patata a fuego medio durante 7 minutos aproximadamente. Retíralos y escúrrelos sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina.

Cuece los dados de patata a fuego medio
Calienta abundante aceite en una cazuela. Introduce la mitad de las patatas y fríelas a fuego fuerte hasta que se doren. Escúrrelas sobre una fuente cubierta con papel absorbente y sazónalas. Repite el proceso con el resto de las patatas.

Casca el huevo y ponlo en un vaso batidor. Añade el zumo de medio limón, el ajo en polvo, el comino, el pimentón (dulce y picante), la miel, la mostaza y una pizca de sal.

Vierte el aceite y tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta que consigas una buena mahonesa. Incorpora el orégano y mezcla bien.

Vierte el aceite y tritura los ingredientes
Calienta una sartén, introduce los mejillones, viérteles el txakoli encima, tapa y cuécelos hasta que se abran (2-3 minutos). Sácalos, deja que se templen y retírales las cáscaras y las barbas.

Calienta una sartén, introduce los mejillones
Sirve las patatas en 4 platos, aderézalas con un poco de salsa brava y reparte los mejillones encima. Decora los platos con unas hojas de perejil.

