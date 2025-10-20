Receta facilísima y súper barata de Joseba Arguiñano: patatas y mejillones con salsa brava

La salsa brava es perfeta para acompañar a las patatas pero también combina muy bien con pescados y mariscos.

Ingredientes, para 4 personas

3 patatas

20 mejillones

75 ml de txakoli

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Para la salsa brava:

1 huevo

1 cucharada de zumo de limón

1 cucharadita de mostaza de Dijon

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de pimentón picante

1 cucharadita de miel

1 cucharadita de comino en polvo

½ cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de orégano fresco

100 ml de aceite de girasol

Pizca de sal

Elaboración

Calienta abundante agua en una cazuela. Pela las patatas, córtalas en dados grandes, introdúcelas en la cazuela y tápala. Cuece los dados de patata a fuego medio durante 7 minutos aproximadamente. Retíralos y escúrrelos sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina.

Calienta abundante aceite en una cazuela. Introduce la mitad de las patatas y fríelas a fuego fuerte hasta que se doren. Escúrrelas sobre una fuente cubierta con papel absorbente y sazónalas. Repite el proceso con el resto de las patatas.

Casca el huevo y ponlo en un vaso batidor. Añade el zumo de medio limón, el ajo en polvo, el comino, el pimentón (dulce y picante), la miel, la mostaza y una pizca de sal.

Vierte el aceite y tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta que consigas una buena mahonesa. Incorpora el orégano y mezcla bien.

Calienta una sartén, introduce los mejillones, viérteles el txakoli encima, tapa y cuécelos hasta que se abran (2-3 minutos). Sácalos, deja que se templen y retírales las cáscaras y las barbas.

Sirve las patatas en 4 platos, aderézalas con un poco de salsa brava y reparte los mejillones encima. Decora los platos con unas hojas de perejil.