Para 4 personas
Receta facilísima y súper barata de Joseba Arguiñano: patatas y mejillones con salsa brava
Receta facilísima y súper barata de Joseba Arguiñano: patatas y mejillones con salsa brava
Publicidad
La salsa brava es perfeta para acompañar a las patatas pero también combina muy bien con pescados y mariscos.
Ingredientes, para 4 personas
- 3 patatas
- 20 mejillones
- 75 ml de txakoli
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Para la salsa brava:
- 1 huevo
- 1 cucharada de zumo de limón
- 1 cucharadita de mostaza de Dijon
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de pimentón picante
- 1 cucharadita de miel
- 1 cucharadita de comino en polvo
- ½ cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de orégano fresco
- 100 ml de aceite de girasol
- Pizca de sal
Elaboración
Calienta abundante agua en una cazuela. Pela las patatas, córtalas en dados grandes, introdúcelas en la cazuela y tápala. Cuece los dados de patata a fuego medio durante 7 minutos aproximadamente. Retíralos y escúrrelos sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina.
Calienta abundante aceite en una cazuela. Introduce la mitad de las patatas y fríelas a fuego fuerte hasta que se doren. Escúrrelas sobre una fuente cubierta con papel absorbente y sazónalas. Repite el proceso con el resto de las patatas.
Casca el huevo y ponlo en un vaso batidor. Añade el zumo de medio limón, el ajo en polvo, el comino, el pimentón (dulce y picante), la miel, la mostaza y una pizca de sal.
Vierte el aceite y tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta que consigas una buena mahonesa. Incorpora el orégano y mezcla bien.
Calienta una sartén, introduce los mejillones, viérteles el txakoli encima, tapa y cuécelos hasta que se abran (2-3 minutos). Sácalos, deja que se templen y retírales las cáscaras y las barbas.
Sirve las patatas en 4 platos, aderézalas con un poco de salsa brava y reparte los mejillones encima. Decora los platos con unas hojas de perejil.
Publicidad