Risas, confesiones y piques entre Ástrid Janer y Ángela Chica en el divertido “Quién es más probable que” de La Encrucijada

Ástrid Janer y Ángela Chica, que interpretan a Amanda y Sara en La Encrucijada, han demostrado su conexión dentro y fuera de la pantalla al participar en un reto lleno de humor y sinceridad. Durante el juego, ambas revelaron cómo perciben a sus personajes y dejaron ver la buena sintonía que comparten.

Entre risas y bromas, surgieron pequeños piques y confesiones. En una de las preguntas, Ástrid comentó: “Amanda tiene muchas resistencias, no sé si sería tan generosa de repente”. Un divertido momento que refleja la complicidad que une a las dos intérpretes.