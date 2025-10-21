Publicidad
La Encrucijada
Risas, confesiones y piques entre Ástrid Janer y Ángela Chica en el divertido “Quién es más probable que” de La Encrucijada
Las actrices de La Encrucijada se enfrentan al popular juego “Quién es más probable que” y muestran la gran complicidad que han forjado fuera del set durante el rodaje de la serie.
Ástrid Janer y Ángela Chica, que interpretan a Amanda y Sara en La Encrucijada, han demostrado su conexión dentro y fuera de la pantalla al participar en un reto lleno de humor y sinceridad. Durante el juego, ambas revelaron cómo perciben a sus personajes y dejaron ver la buena sintonía que comparten.
Entre risas y bromas, surgieron pequeños piques y confesiones. En una de las preguntas, Ástrid comentó: “Amanda tiene muchas resistencias, no sé si sería tan generosa de repente”. Un divertido momento que refleja la complicidad que une a las dos intérpretes.