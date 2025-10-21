Así se grabó la impactante explosión de Perfumerías de la Reina en Sueños de libertad

En Toledo, donde se sitúa la fábrica de Perfumerías de la Reina, actores y técnicos dieron vida a la espectacular explosión de las calderas, una secuencia clave en Sueños de libertad. Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón y otros intérpretes participaron en una jornada de máxima tensión y precisión técnica.

Durante el rodaje, Gabriel manipuló la sala de calderas para acabar con la empresa, siendo descubierto por Andrés. Pese al intento de detenerlo, la explosión se desató, dejando a ambos atrapados en una escena cargada de dramatismo y realismo cinematográfico.