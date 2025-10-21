Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 21 de octubre

Laura resuelve un panelazo de 1350 euros: "¡Qué buenas tiradas!"

Jorge Fernández está impresionado con las tiradas que ha realizado Laura sucesivamente en este panel que ha terminado resolviendo.

¡Qué suerte ha tenido Laura en este panel! Con 'Placer Gourmet' como pista, la concursante del atril rojo no ha dejado ni una oportunidad a sus compañeros.

Y no solo no ha dejado jugar a los demás concursantes, sino que ha caído en gajos con cifras muy altas.

"¡Qué buenas tiradas!", le reconoce Jorge Fernández a la del atril rojo. Laura ha ido acumulando mucho dinero hasta resolver por 1.350 euros. ¡Enhorabuena!

