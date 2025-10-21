¡Qué pena! Miguel va a por el 'Me lo quedo' y cae en el 'Se lo doy'

Aunque Miguel ha terminado salvando un poco la situación que se le ha presentado, no se puede decir que lo suyo haya sido de suerte.

Durante este panel, su compañera del atril azul había conseguido acumular 1.400 euros que se han quedado en tierra de nadie porque ha perdido el turno.

Cuando le ha llegado a Miguel, ya tenía claro que lo mejor que podía hacer era ir a por el 'Me lo quedo'. Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario. ¡No te pierdas cuánto dinero le ha regalado a Laura!