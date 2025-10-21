Susanna Griso, muy molesta con el trato de Ábalos a una periodista de Antena 3: "¡Qué falta de respeto por nuestra compañera!"

José Luis Ábalos se dirigía en su vehículo al Congreso cuando era preguntado por los micrófonos de Antena 3. Una periodista se acercaba para decirle: "¿Cobró usted sobres de dinero negro?", a lo que el que fuera ministro de transportes , movilidad y agenda urbana respondía extrañado: "Es teatro o qué, me has preguntado antes y ahora... ¿qué es el teatrito de sacar el cochecito y tal? Ay qué pena que dais, qué patético ya".

La periodista reiteraba la cuestión. Ábalos se encuentra investigado por varios delitos de corrupción relacionados con el supuesto amaño de contratos en su etapa como ministro. "Pues no hija mía, antes te he contestado, ¿qué pasa que quieres más teatrito verdad?", volvía a decirle a la informadora.

"Teatrito es lo que hace él yendo al Congreso"

Susanna Griso, visiblemente molesta por la respuesta que daba Ábalos a su compañera, opinaba sobre esta actitud del socialista. "¿Qué falta de respeto por el trabajo con nuestra compañera. Teatrito le llama, teatrito es lo que hace él yendo al Congreso que no debería ser diputado a día de hoy, porque yo aquí tengo estupor como el juez Puente, no puedo entender que este señor a día de hoy siga representando a los españoles".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.