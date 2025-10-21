Antena 3 LogoAntena3
Susanna Griso, muy molesta con el trato de Ábalos a una periodista de Antena 3: "¡Qué falta de respeto por nuestra compañera!"

La presentadora de Espejo Público criticaba la actitud de Ábalos con una periodista de Antena 3 Noticias. "No puedo entender que este señor a día de hoy siga representando a los españoles".

Espejo Público
Publicado:

José Luis Ábalos se dirigía en su vehículo al Congreso cuando era preguntado por los micrófonos de Antena 3. Una periodista se acercaba para decirle: "¿Cobró usted sobres de dinero negro?", a lo que el que fuera ministro de transportes , movilidad y agenda urbana respondía extrañado: "Es teatro o qué, me has preguntado antes y ahora... ¿qué es el teatrito de sacar el cochecito y tal? Ay qué pena que dais, qué patético ya".

La periodista reiteraba la cuestión. Ábalos se encuentra investigado por varios delitos de corrupción relacionados con el supuesto amaño de contratos en su etapa como ministro. "Pues no hija mía, antes te he contestado, ¿qué pasa que quieres más teatrito verdad?", volvía a decirle a la informadora.

"Teatrito es lo que hace él yendo al Congreso"

Susanna Griso, visiblemente molesta por la respuesta que daba Ábalos a su compañera, opinaba sobre esta actitud del socialista. "¿Qué falta de respeto por el trabajo con nuestra compañera. Teatrito le llama, teatrito es lo que hace él yendo al Congreso que no debería ser diputado a día de hoy, porque yo aquí tengo estupor como el juez Puente, no puedo entender que este señor a día de hoy siga representando a los españoles".

Mari Carmen, cuidadora de su marido y su hijo con discapacidad y víctima de la inquiokupación: "Me han destrozado la vida"

POLÍTICA ESPAÑOLA

Susana Díaz y Jaime de los Santos responden al juez Calatayud: "Siempre pone el dedo en la llaga"

Inquiokupación

Mari Carmen, cuidadora de su marido y su hijo con discapacidad y víctima de la inquiokupación: "Me han destrozado la vida"

Investigación abierta

Un delincuente español podría estar detrás del robo del Louvre: "'El niño Juan' es capaz de hacerlo"

La policía francesa ha pedido colaboración a las autoridades españolas para dar caza a los autores del robo de joyas en el museo parisino del Louvre. Se sospecha que un conocido delincuente español podría estar de esta operación maestra.

Entrevista

Anna Ferrer Padilla: "Me ha costado muchos años abrazar mi apellido, lo he juzgado mucho"

Llevar el apellido Padilla ha sido tanto un orgullo como una carga para Anna. Admiradora de su madre, Paz Padilla, reconoce que a veces ese vínculo ha dificultado que se la vea por sí misma.

