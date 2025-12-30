Antena3
El truco para vivir más de 100 años: "Ser positiva primero"

Cada vez son más personas las que lograr vivir más de 100 años. Una barrera que se puede alcanzar siguiendo unas rutinas y una filosofái de vida a la que cada vez más gente se suma.

105 años

Óscar Martín
Publicado:

Nacieron sin WiFi, sin móviles y sin mando a distancia. En una época donde la vida se vivía sin prisas, pero también sin tantas facilidades.

Crecieron en un mundo castigado por las bombas, la segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil en España y más de una crisis económica.

En Y ahora Sonsoles hemos contado con la presencia del doctor Manuel de la Peña, quien nos ha explicado que: “Una dieta sana, hacer ejercicio, y disfrutar de la música".

A lo largo del año hemos hablado con centenarios de los que hemos podido descubrir secretos para vivir muchos años como tomar yogures.

Ser positiva primero y la gimnasia china" es el secreto que nos ha querido regalar María de las Heras que ya tiene 105 años.

Manuel Castellet que tiene 100 años nos ha lanzado un chiste en directo: "¿A que parece que tengo 99?".

