Para 4 personas
¿Poco tiempo para cocinar? Aquí tienes un guiso exprés de costillas, patatas y setas: la receta de Arguiñano que se prepara en minutos
Descubre cómo preparar un guiso fácil y delicioso de costillas de cerdo con patatas y setas según la receta de Karlos Arguiñano. Perfecto para disfrutar en familia, con vino blanco, azafrán y un toque de pimentón. Listo en apenas 20 minutos.
Publicidad
Este guiso combina costillas de cerdo doradas con patatas cascadas, setas salteadas y un caldo sabroso al que se suman azafrán, pimentón picante y vino blanco. Según Arguiñano, elige patatas con alto contenido de almidón para lograr una textura cremosa en el caldo.
Apunta los ingredientes que necesitas para hacer este guiso para 4 personas:
- 800 g de costilla de cerdo (cortada por la mitad a lo largo)
- 300 g de setas (silvestres o de cultivo)
- 3 patatas
- 1 cebolla
- 1 pimiento rojo
- 2 dientes de ajo
- 100 ml de vino blanco
- 15 hebras de azafrán
- 1 cucharadita de pimentón picante
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Primero se doran las costillas, luego se rehogan cebolla, ajo y pimiento, se añade el vino, se incorporan las patatas y se cocina en la olla rápida unos 8‑10 minutos. Finalmente, se suman las setas salteadas y un poco de perejil para servir.
Publicidad