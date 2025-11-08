Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

¿Poco tiempo para cocinar? Aquí tienes un guiso exprés de costillas, patatas y setas: la receta de Arguiñano que se prepara en minutos

Descubre cómo preparar un guiso fácil y delicioso de costillas de cerdo con patatas y setas según la receta de Karlos Arguiñano. Perfecto para disfrutar en familia, con vino blanco, azafrán y un toque de pimentón. Listo en apenas 20 minutos.

Receta de costillas con patatas y setas, de Arguiñano: "un guiso en un plis plas"

Este guiso combina costillas de cerdo doradas con patatas cascadas, setas salteadas y un caldo sabroso al que se suman azafrán, pimentón picante y vino blanco. Según Arguiñano, elige patatas con alto contenido de almidón para lograr una textura cremosa en el caldo.

Apunta los ingredientes que necesitas para hacer este guiso para 4 personas:

  • 800 g de costilla de cerdo (cortada por la mitad a lo largo)
  • 300 g de setas (silvestres o de cultivo)
  • 3 patatas
  • 1 cebolla
  • 1 pimiento rojo
  • 2 dientes de ajo
  • 100 ml de vino blanco
  • 15 hebras de azafrán
  • 1 cucharadita de pimentón picante
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil

Primero se doran las costillas, luego se rehogan cebolla, ajo y pimiento, se añade el vino, se incorporan las patatas y se cocina en la olla rápida unos 8‑10 minutos. Finalmente, se suman las setas salteadas y un poco de perejil para servir.

