¿Poco tiempo para cocinar? Aquí tienes un guiso exprés de costillas, patatas y setas: la receta de Arguiñano que se prepara en minutos

Este guiso combina costillas de cerdo doradas con patatas cascadas, setas salteadas y un caldo sabroso al que se suman azafrán, pimentón picante y vino blanco. Según Arguiñano, elige patatas con alto contenido de almidón para lograr una textura cremosa en el caldo.

Apunta los ingredientes que necesitas para hacer este guiso para 4 personas:

800 g de costilla de cerdo (cortada por la mitad a lo largo)

300 g de setas (silvestres o de cultivo)

3 patatas

1 cebolla

1 pimiento rojo

2 dientes de ajo

100 ml de vino blanco

15 hebras de azafrán

1 cucharadita de pimentón picante

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Primero se doran las costillas, luego se rehogan cebolla, ajo y pimiento, se añade el vino, se incorporan las patatas y se cocina en la olla rápida unos 8‑10 minutos. Finalmente, se suman las setas salteadas y un poco de perejil para servir.