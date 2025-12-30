Diseñan un sensor capaz de detectar la escopolamina, la droga usada en la sumisión química, en menos de cinco minutos

Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia ha liderado el diseño de un nuevo sensor capaz de detectar rápidamente la presencia de una de las drogas más utilizadas en los delitos de sumisión química, frecuentemente llevados a cabo para agredir sexualmente a la víctima.

Se trata de la escopolamina, utilizada sobre todo en este tipo de delitos. El sensor sería capaz de detectar la presencia de esta sustancia en menos de cinco minutos.

Los resultados de la investigación, publicados en la revista 'Angewandte Chemie International Edition', han sido ya patentados, tal y como informa a través de un comunicado el Instituto Armado.

Escopolamina, la sustancia 'invisible'

Vicente Martí Centelles, investigador del Instituto Interuniversitario de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico de la UPV (Universidad Politécnica de Valencia), ha destacado la dificultad que presentan los métodos convencionales a la hora de detectar la escopolamina, especialmente cuando se encuentra disuelta en bebidas.

Por su parte, el director del Instituto IDM (Instituto Interuniversitario de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico), Ramón Martínez Máñez, asegura que el sensor funciona de manera "muy sencilla".

Libera una sustancia fluorescente

Tal y como explica Martínez Máñez, al igual que otros detectores de drogas, el contacto entre el sensor y la sustancia en cuestión libera una sustancia de color fluorescente con una señal luminosa clara y una intensidad proporcional a la cantidad de droga presente.

"Cuanta más escopolamina hay, más fluorescente se vuelve la señal, lo que permite no solo detectar su presencia, sino también estimar su cantidad. Y todo ello en menos de cinco minutos", asegura el investigador.

Además, Máñez destaca que "el sistema no requiere equipamiento complejo ni personal altamente especializado", algo que "facilita su uso potencial en entornos policiales, forenses o de control preventivo".