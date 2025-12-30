Antena3
Experto montañero sobre el alud de Panticosa: “La montaña no sabe si somos expertos o no"

Un manto de nieve se desprendió cubriendo el cuerpo de varios montañeros que andaban por la zona. Hablamos con una montañero que podría haber estado en el trágico accidente mortal.

PANTICOSA

Óscar Martín
En torno a las 13:00h del 29 de diciembre dan el aviso al 112 sobre una avalancha de nieve que apunta haber cubierto a varios montañeros. Según se ha confirmado, finalmente tres personas han muerto y una ha resultado herida leve.

Todo ha ocurrido en el pico Tablato, en el Pirineo aragonés, en torno al balneario de Panticosa. Lo que sería a unos 2.700 metros de altura.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Sebastián Álvaro (75 años), uno de los montañeros que estaba en la zona y que logró salvarse de milagro: “Un alud es imposible de predecir".

“La montaña no sabemos si somos expertos o no" ha dejado claro que el montañero que tiene claro que la naturaleza al final es la que manda.

Según la iniciativa Montaña Segura ya se alertó ayer de la inestabilidad del manto de nieve en Aragón, pidiendo "máxima prudencia en terrenos umbríos a más de 2.000 metros".

PANTICOSA
