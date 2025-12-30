Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

El caos se apodera esta noche de Renacer: Bahar vive una doble pesadilla que paraliza el hospital

Mientras Bahar intenta proteger a Umay, otra noticia sacude el hospital: Naz vuelve a estar en riesgo y la tensión se multiplica.

El caos se apodera esta noche de Renacer: Bahar vive una doble pesadilla que paraliza el hospital

Publicidad

La tensión estalla en el hospital. Bahar y Rengin entran y se encuentran a Uras discutiendo con Parla y Umay. Nadie entiende qué está pasando. Las voces suben, las acusaciones vuelan y el caos se apodera del lugar.

En medio de la discusión, Bahar se fija en Umay y algo la alarma de inmediato: tiene los ojos dilatados. No es normal. Bahar lo nota enseguida y empieza a hacer preguntas. Umay intenta apartarse, Parla se pone nerviosa y nadie da una explicación.

Y mientras todo esto ocurre, Naz vuelve a estar en peligro. Sufre un nuevo riesgo de aborto y el hospital entra en estado de máxima tensión. Esta noche, en Renacer, el caos se apodera del hospital y nada sale como estaba previsto.

No te lo pierdas, esta noche a las 22:50 h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.

Antena 3» Series» Renacer» Avances

Publicidad

Series

El caos se apodera esta noche de Renacer: Bahar vive una doble pesadilla que paraliza el hospital

El caos se apodera esta noche de Renacer: Bahar vive una doble pesadilla que paraliza el hospital

La reflexión más íntima de Bahar: la promesa que se hizo de niña para no repetir su infancia

La reflexión más íntima de Bahar: la promesa que se hizo de niña para no repetir su infancia

El infierno de Parla y Umay: chantaje, recetas ilegales y una paliza que casi acaba en tragedia

El infierno de Parla y Umay: chantaje, recetas ilegales y una paliza que casi acaba en tragedia

Nevra confiesa a Seren que la delató y la amenaza: “La casa es de Uras y tú no eres nadie aquí”
Renacer 29 de diciembre

Nevra confiesa a Seren que la delató y la amenaza: “La casa es de Uras y tú no eres nadie aquí”

La jugada más peligrosa de Maral: pone el disco en manos de Seren y deja a Uras vendido
Renacer 29 de diciembre

La jugada más peligrosa de Maral: pone el disco en manos de Seren y deja a Uras vendido

La jugada más peligrosa de Maral: pone el disco en manos de Seren y deja a Uras vendido
Renacer 29 de diciembre

Umay sufre un ataque de pánico en el hospital mientras Parla suplica silencio por sus fotos

Las dos han llegado al hospital destrozadas después de la paliza. Ante la familia, Parla ha contado que intentaron robarlas y que les pegaron al resistirse, pero es mentira.

El silencio más doloroso de Seyran: oculta su enfermedad para no romper el corazón de Ferit
Una nueva vida

El silencio más doloroso de Seyran: oculta su enfermedad para no romper el corazón de Ferit

El tratamiento que podría salvarla le impediría cumplir su deseo más grande: ser madre. Siente miedo, dolor y mucha prisa. Pero también sabe que debe seguir, aunque nadie sepa lo que lleva dentro.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Isabel se presentará en casa de la Reina

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Isabel se presentará en casa de la Reina

Capítulo 466 de Sueños de libertad; 29 de diciembre: Damián abre por fin los ojos con Gabriel

Capítulo 466 de Sueños de libertad; 29 de diciembre: Damián abre por fin los ojos respecto a Gabriel

Claudia decide despedir a Maripaz y ella le amenaza

Claudia decide despedir a Maripaz y ella le amenaza: “Espero que no tengas que arrepentirte de esto”

Publicidad