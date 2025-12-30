El caos se apodera esta noche de Renacer: Bahar vive una doble pesadilla que paraliza el hospital

La tensión estalla en el hospital. Bahar y Rengin entran y se encuentran a Uras discutiendo con Parla y Umay. Nadie entiende qué está pasando. Las voces suben, las acusaciones vuelan y el caos se apodera del lugar.

En medio de la discusión, Bahar se fija en Umay y algo la alarma de inmediato: tiene los ojos dilatados. No es normal. Bahar lo nota enseguida y empieza a hacer preguntas. Umay intenta apartarse, Parla se pone nerviosa y nadie da una explicación.

Y mientras todo esto ocurre, Naz vuelve a estar en peligro. Sufre un nuevo riesgo de aborto y el hospital entra en estado de máxima tensión. Esta noche, en Renacer, el caos se apodera del hospital y nada sale como estaba previsto.

