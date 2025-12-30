Publicidad
LA ENCRUCIJADA
Saúl no se parece a Raúl: el actor de La Encrucijada marca distancias con su villano en un divertido juego
Raúl Sanz, intérprete del conflictivo Saúl en La Encrucijada, participa en un dinámico desafío donde compara su personalidad real con la de su personaje. Reacciones curiosas y divertidas.
Raúl Sanz, conocido por su papel de Saúl, el antagonista que revolucionó las tramas tras salir de prisión se presta a un juego en el que evalúa qué acciones le resultarían más probables a él o a su personaje. Durante la entrevista en La Encrucijada con el equipo digital de Antena 3, el actor ofrece respuestas inesperadas y ligeras, dejando claro que sus reacciones personales son muy distintas a las de Saúl. Antena3
El contenido audiovisual muestra a Sanz comparando situaciones cotidianas con las conductas extremas de su villano, subrayando la distancia entre la ficción y su vida cotidiana. Esta participación permite al público conocer mejor al actor detrás de uno de los personajes más intensos de la serie.