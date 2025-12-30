Casi tiene un accidente por una Baliza V16 sin vibilidad: "Tuve un frenazo fuerte"

La Baliza V16 será obligatoria para cada conductor a partir del año 2026. Esta norma que viene desde la DGT, y cuyo creador explicó la importancia en Y ahora Sonsoles, no ha estado exenta de polémica.

La baliza homologada por la DGT activa nuestra localización pasados dos minutos desde que se activa: "No se puede poner a los cuerpos de seguridad por un error", señala Jesús Rodríguez, Guardia Civil, apelando a la buena seguridad vial.

"Tuve que dar un frenazo fuerte, por suerte no pasó nada", señala Juan de Dios al encontrarse en la carretera a un coche accidentado en curva con la baliza a la luz del día y no lograr su visibilidad: "Tuve que realizar una maniobra evasiva".

La empresaria apunta a que dicho organismo ha sacado cuatro nombres sin preguntar ni contrastar información, al menos en referencia a su empresa. Además, ha insistido para Y ahora Sonsoles que la fecha que le corresponde a su baliza implica que se deja de fabricar.

Tras la noticia, sufrió una avalancha de llamadas y que todo apunta a que la decisión de la DGT tiene que ver con el tipo de fabricante.