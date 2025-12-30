Antena3
Casi tiene un accidente por una Baliza V16 sin vibilidad: "Tuve un frenazo fuerte"

La Baliza V16 llega a nuestros coches con polémica en su diseño. Mientras algunos prefieren saltarse las normas, otros reclaman porqué ahora algunas balizas están descatalogadas.

Óscar Martín
La Baliza V16 será obligatoria para cada conductor a partir del año 2026. Esta norma que viene desde la DGT, y cuyo creador explicó la importancia en Y ahora Sonsoles, no ha estado exenta de polémica.

La baliza homologada por la DGT activa nuestra localización pasados dos minutos desde que se activa: "No se puede poner a los cuerpos de seguridad por un error", señala Jesús Rodríguez, Guardia Civil, apelando a la buena seguridad vial.

"Tuve que dar un frenazo fuerte, por suerte no pasó nada", señala Juan de Dios al encontrarse en la carretera a un coche accidentado en curva con la baliza a la luz del día y no lograr su visibilidad: "Tuve que realizar una maniobra evasiva".

La empresaria apunta a que dicho organismo ha sacado cuatro nombres sin preguntar ni contrastar información, al menos en referencia a su empresa. Además, ha insistido para Y ahora Sonsoles que la fecha que le corresponde a su baliza implica que se deja de fabricar.

Tras la noticia, sufrió una avalancha de llamadas y que todo apunta a que la decisión de la DGT tiene que ver con el tipo de fabricante.

