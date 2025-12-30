Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Ver para creer

La inteligencia artificial se cuela en los Santos Inocentes: ¡Así son algunas bromas!

Ser víctima de alguna broma durante el Día de los Santos Inocentes suele ser habitual y más cuando se hace con inteligencia arficial. El nivel de realismo llega a tal punto, que caer es algo inevitable.

broma inocentes

Publicidad

Óscar Martín
Publicado:

Cada vez que llega el 28 de diciembre, todas las personas estamos en alerta para ver si nos convertimos en víctimas de una broma por el Día de los Santos Inocentes.

Según pasan los años, podemos ir detectando por donde van a ir los tiros para caer en el juego del bromista. Sin embargo, con la llegada de la inteligencia artificial es más fácil caer en una pequeña broma.

Hay quién, por ejemplo, le ha enviado a su novio la foto de un posible embarazo. Una broma habitual, pero que con la IA alcanza unos niveles tan reales que caer en su "trampa" es algo seguro.

Por si fuera poco, hay quienes han recreado haber sufrido un pequeño golpe con el coche y que ahora, su arreglo, va a dar más que un dolor de cabeza, y un buen adelgazamiento de bolsillo. ¡Para no caer!

En Y ahora Sonsoles hemos recuperado alguna de estas bromas y hemos hablado con alguna víctima qué nos cuenta cómo vivió todo.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

broma inocentes

La inteligencia artificial se cuela en los Santos Inocentes: ¡Así son algunas bromas!

María José Campanario: “Mi marido me dijo que si no iba a El Desafío me iba a arrepentir toda mi vida”

María José Campanario: “Mi marido me dijo que si no iba a El Desafío me iba a arrepentir toda mi vida”

Susana Díaz

Susana Díaz, sobre la 'revuelta' de Jordi Sevilla en el PSOE: "En mi partido hay quien le echa sal a las heridas"

Gloria Estefan desvela el secreto del éxito de su matrimonio: "Me hace reír todos los días de mi vida"
El Hormiguero

Gloria Estefan revela en El Hormiguero la clave de su duradero matrimonio

Gloria Estefan, sobre la política de inmigración de Donald Trump: "Me da un poco de miedo"
El Hormiguero

Gloria Estefan se pronuncia sobre la política migratoria de Donald Trump

Manu, a seis aciertos de evitar la Silla Azul: Rosa le reta a la remontada en El Rosco
El Rosco | 29 de diciembre

Manu, a seis aciertos de evitar la Silla Azul: Rosa le reta a la remontada en El Rosco

La concursante coruñesa ha decidido plantarse con 22 aciertos, un listón que su rival debe alcanzar para mantenerse con el color naranja.

La divertida versión de Roberto Leal con ‘La marimorena’: “No va a ser sólo Manu el juglar”
Mejores momentos | 29 de diciembre

La divertida versión de Roberto Leal con ‘La marimorena’: “No va a ser sólo Manu el juglar”

El presentador ha improvisado el villancico añadiendo a Cristina Pedroche y a Alberto Chicote en la letra.

El bonito gesto de Alberto Chicote con Cristina Pedroche: el detalle que no se ve de las Campanadas

El bonito gesto de Alberto Chicote con Cristina Pedroche: el detalle que no se ve de las Campanadas

La anécdota de Roberto Leal como presentador de las Campanadas: un despiste que pasó desapercibido

La anécdota de Roberto Leal como presentador de las Campanadas: un despiste que pasó desapercibido

pilar vidal

El vestido de Pilar Vidal para las precampadas en Neox: "Es rojo, han hecho cirugía textil"

Publicidad