La inteligencia artificial se cuela en los Santos Inocentes: ¡Así son algunas bromas!

Cada vez que llega el 28 de diciembre, todas las personas estamos en alerta para ver si nos convertimos en víctimas de una broma por el Día de los Santos Inocentes.

Según pasan los años, podemos ir detectando por donde van a ir los tiros para caer en el juego del bromista. Sin embargo, con la llegada de la inteligencia artificial es más fácil caer en una pequeña broma.

Hay quién, por ejemplo, le ha enviado a su novio la foto de un posible embarazo. Una broma habitual, pero que con la IA alcanza unos niveles tan reales que caer en su "trampa" es algo seguro.

Por si fuera poco, hay quienes han recreado haber sufrido un pequeño golpe con el coche y que ahora, su arreglo, va a dar más que un dolor de cabeza, y un buen adelgazamiento de bolsillo. ¡Para no caer!

En Y ahora Sonsoles hemos recuperado alguna de estas bromas y hemos hablado con alguna víctima qué nos cuenta cómo vivió todo.