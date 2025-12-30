Antena3
La consejería congela el expediente al colegio de Sandra Peña

Los padres de Sandra Peña tienen claro que no pararán hasta que se haga justicia tras que su hija se quitara la vida. Ya en varias ocasiones denunciaron al centro dicho acoso escolar. Ahora se paraliza la investigación al colegio.

sandra

Óscar Martín
Publicado:

Sandra Peña con tan solo 14 años se quitó la vida el pasado 14 de octubre del año 2025. Una fecha que, sin lugar a dudas, su familia siempre tendrá guardada en memoria.

El motivo que le llevó a la menor a suicidarse apunta a que la joven sufría violencia escolar. Sus padres exigen justicia, sin embargo, lo último que se conoce es que la Consejería de Educación ha decidido congelar la investigación.

Isaac Villar, es el tío de Sandra Peña y portavoz de la familia con el que hemos hablado de la situación actual: “Han solicitado una cinta con la Junta para ver en que punto se encuentra todo".

Todo se centra en el expediente que detallaría si el centro escolar tiene responsabilidad respecto a la muerte de Sandra Peña. La familia ya alertó al colegio hasta en dos ocasiones de dicho presunto acoso.

