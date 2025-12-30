Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

La valentía

María José Campanario: “Mi marido me dijo que si no iba a El Desafío me iba a arrepentir toda mi vida”

La celebrity se ha atrevido a entrar en la sexta edición de El Desafío tras los consejos de su marido, Jesús Janeiro. Así se ve María José Campanario como concursante del programa presentado por Roberto Leal.

Nueva concursante de El Desafío

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

María José Campanario es una de las valientes de la nueva temporada de El Desafío. La odontóloga ha asegura que “no me decidí, me decidieron, mi marido me dijo que si no lo hacía me iba a arrepentir toda la vida”, unas palabras que la hicieron dar el paso.

María José Campanario, concursante de El Desafío: “Cojones no me faltan”

La concursante considera que sus puntos fuertes en el programa son la tenacidad, la voluntad y la resiliencia, “no me dejo tumbar y cuando quiero algo lo persigo” ha confesado María José Campanario.

La mujer de Jesús Janeiro ve como potenciales rivales a Jessica Goicoechea y a Willy Bárcenas, “hay algo en mi interior que me dice que son posibles ganadores de El Desafío” ha revelado Campanario.

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

broma inocentes

La inteligencia artificial se cuela en los Santos Inocentes: ¡Así son algunas bromas!

María José Campanario: “Mi marido me dijo que si no iba a El Desafío me iba a arrepentir toda mi vida”

María José Campanario: “Mi marido me dijo que si no iba a El Desafío me iba a arrepentir toda mi vida”

Susana Díaz

Susana Díaz, sobre la 'revuelta' de Jordi Sevilla en el PSOE: "En mi partido hay quien le echa sal a las heridas"

Gloria Estefan desvela el secreto del éxito de su matrimonio: "Me hace reír todos los días de mi vida"
El Hormiguero

Gloria Estefan revela en El Hormiguero la clave de su duradero matrimonio

Gloria Estefan, sobre la política de inmigración de Donald Trump: "Me da un poco de miedo"
El Hormiguero

Gloria Estefan se pronuncia sobre la política migratoria de Donald Trump

Manu, a seis aciertos de evitar la Silla Azul: Rosa le reta a la remontada en El Rosco
El Rosco | 29 de diciembre

Manu, a seis aciertos de evitar la Silla Azul: Rosa le reta a la remontada en El Rosco

La concursante coruñesa ha decidido plantarse con 22 aciertos, un listón que su rival debe alcanzar para mantenerse con el color naranja.

La divertida versión de Roberto Leal con ‘La marimorena’: “No va a ser sólo Manu el juglar”
Mejores momentos | 29 de diciembre

La divertida versión de Roberto Leal con ‘La marimorena’: “No va a ser sólo Manu el juglar”

El presentador ha improvisado el villancico añadiendo a Cristina Pedroche y a Alberto Chicote en la letra.

El bonito gesto de Alberto Chicote con Cristina Pedroche: el detalle que no se ve de las Campanadas

El bonito gesto de Alberto Chicote con Cristina Pedroche: el detalle que no se ve de las Campanadas

La anécdota de Roberto Leal como presentador de las Campanadas: un despiste que pasó desapercibido

La anécdota de Roberto Leal como presentador de las Campanadas: un despiste que pasó desapercibido

pilar vidal

El vestido de Pilar Vidal para las precampadas en Neox: "Es rojo, han hecho cirugía textil"

Publicidad