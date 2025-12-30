María José Campanario: “Mi marido me dijo que si no iba a El Desafío me iba a arrepentir toda mi vida”

María José Campanario es una de las valientes de la nueva temporada de El Desafío. La odontóloga ha asegura que “no me decidí, me decidieron, mi marido me dijo que si no lo hacía me iba a arrepentir toda la vida”, unas palabras que la hicieron dar el paso.

La concursante considera que sus puntos fuertes en el programa son la tenacidad, la voluntad y la resiliencia, “no me dejo tumbar y cuando quiero algo lo persigo” ha confesado María José Campanario.

La mujer de Jesús Janeiro ve como potenciales rivales a Jessica Goicoechea y a Willy Bárcenas, “hay algo en mi interior que me dice que son posibles ganadores de El Desafío” ha revelado Campanario.