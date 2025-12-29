Para 4 personas
Receta sencilla y versátil de Joseba Arguiñano: calugas de pescado con mahonesa agridulce
Las calugas de pescado con mahonesa agridulce que ha elaborado Joseba Arguiñano son una receta deliciosa y muy versátil. ¡Una excelente manera de comer rico y cuidar tu salud al mismo tiempo!
A la hora de freír el pesado es importante no sobrecargar la sartén. De esta manera evitaremos que baje la temperatura del aceite.
Ingredientes, para 4 personas
- 600 g de pargo (limpio)
- 140 g de harina
- 150 ml de cerveza
- 1 cucharadita de orégano
- ¼ de cucharadita de comino en polvo
- 1 limón
- 50 g de hielo picado
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Para la mahonesa agridulce:
- 6 cucharadas de mahonesa
- ½ cucharadita de pimentón
- 1 cucharada de miel
- 1 cucharada de mostaza
- 1 cucharada de jugo de pepinillo
- 2 pepinillos agridulces
Elaboración
Para la mahonesa agridulce, mezcla en un bol la mahonesa con el pimentón, la miel, la mostaza y el jugo de pepinillo. Corta los pepinillos en rodajas finas e incorpóralas. Resérvala.
Corta los lomos del pargo en rectángulos y sazónalos.
Calienta abundante aceite en una sartén.
Pon la harina, los hielos, la cerveza, un poco de perejil picado, el comino, el orégano y un poco de ralladura de limón en un bol, y mézclalos con una varilla. Introduce los trozos de pescado en el bol y úntalos bien.
Pásalos (a tandas) a la sartén y fríelos hasta que queden crujientes y se doren. Retíralos y escúrrelos sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina.
Reparte la mahonesa agridulce y los trozos de pescado en 4 platos y decóralos con unas hojas de perejil.
