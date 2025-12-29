Receta sencilla y versátil de Joseba Arguiñano: calugas de pescado con mahonesa agridulce

A la hora de freír el pesado es importante no sobrecargar la sartén. De esta manera evitaremos que baje la temperatura del aceite.

Ingredientes, para 4 personas

600 g de pargo (limpio)

140 g de harina

150 ml de cerveza

1 cucharadita de orégano

¼ de cucharadita de comino en polvo

1 limón

50 g de hielo picado

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Para la mahonesa agridulce:

6 cucharadas de mahonesa

½ cucharadita de pimentón

1 cucharada de miel

1 cucharada de mostaza

1 cucharada de jugo de pepinillo

2 pepinillos agridulces

Elaboración

Para la mahonesa agridulce, mezcla en un bol la mahonesa con el pimentón, la miel, la mostaza y el jugo de pepinillo. Corta los pepinillos en rodajas finas e incorpóralas. Resérvala.

Corta los lomos del pargo en rectángulos y sazónalos.

Calienta abundante aceite en una sartén.

Pon la harina, los hielos, la cerveza, un poco de perejil picado, el comino, el orégano y un poco de ralladura de limón en un bol, y mézclalos con una varilla. Introduce los trozos de pescado en el bol y úntalos bien.

Pásalos (a tandas) a la sartén y fríelos hasta que queden crujientes y se doren. Retíralos y escúrrelos sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina.

Reparte la mahonesa agridulce y los trozos de pescado en 4 platos y decóralos con unas hojas de perejil.