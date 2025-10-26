Karlos Arguiñano: descubre diferentes formas de elaborar canelones con recetas fáciles y para todos los gustos

Los canelones son un plato clásico que se puede versionar de mil maneras, pero que siempre reconforta. Aunque a veces pensamos en ellos como una comida “pesada”, la verdad es que, dependiendo de los ingredientes que uses para el relleno y la salsa, pueden ser una opción muy completa y nutritiva.

Karlos Arguiñano ha elaborado canelones de todo tipo: rellenos de carne, verdura, pescado, y combinados entre ellos. Aquí te proponemos algunas de las recetas de canelones de Arguiñano que más éxito han tenido en todos los hogares.

Canelones a la boloñesa

Puede que esta receta de canelones boloñesa sea la más conocida y habitual. Arguiñano está tan fascinado con esta versión que asegura que "la casa donde haya estos ingredientes, es una casa feliz".

El cocinero augura un resultado buenísimo para todo el que pruebe a elaborar esta receta en casa. Así que, toma nota y ponte manos a la obra.

Canelones de verdura con carne

Karlos Arguiñano reconoce que la receta de canelones de verdura con carne lleva algo de trabajo, pero conseguirás un plato que "parece festivo" de una forma muy fácil siguiendo los pasos del cocinero.

Además, si ves que la bechamel se te queda un poco espesa, puedes aligerarla añadiendo un poco de leche.

Canelones de cordero

Los canelones de cordero son una opción sabrosa, reconfortante y, si se preparan con cariño, también muy nutritiva. El cordero es una carne con mucha personalidad y, aunque más intensa que otras carnes, aporta beneficios que vale la pena conocer.

Así, un plato que parece puro placer se convierte también en una fuente de nutrición completa y reconfortante.

Canelones de pescado y verdura

Los canelones de pescado y verdura no solo son una opción deliciosa, sino también una de las versiones más saludables de este plato tan versátil.

Tienen lo mejor de los dos mundos: el poder nutritivo del pescado y la ligereza y frescura de las verduras. Ideal si buscas algo reconfortante pero sin sentirte pesado después de comer.

Ahora que ya tienes diferentes versiones de esta receta que gusta a prácticamente todo el mundo, elige la que más te guste o toma nota de todas y que empiece la degustación. ¡Buen provecho!