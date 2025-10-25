¡Lista en un momento!
Arguiñano: el truco para hacer salsa brava casera aunque te falte algún ingrediente
¿Imaginas poder improvisar con una deliciosa salsa brava casera acompañando unas patatas? Ahora podrás hacerlo con el truco que ha desvelado Joseba Arguiñano.
A partir de ahora podrás elaborar tu propia salsa brava casera en cualquier momento y en un abrir y cerrar de ojos.
Imagina que se presentan invitados por sorpresa en casa. ¿Qué les puedes ofrecer? Unas ricas patatas fritas con salsa brava, un aperitivo sencillito y que no falla.
Aquí tienes todos los ingredientes para la salsa brava:
- 1 huevo
- 1 cucharada de zumo de limón
- 1 cucharadita de mostaza de Dijon
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de pimentón picante
- 1 cucharadita de miel
- 1 cucharadita de comino en polvo
- ½ cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de orégano fresco
- 100 ml de aceite de girasol
- Pizca de sal
Joseba Arguiñano la ha elaborado junto a su padre en Cocina abierta, y además ha confesado cuál es su truco cuando te falta alguno de los ingredientes necesarios.
Sigue los pasos del cocinero y disfruta de una salsa brava casera extraordinaria. ¡Lo tienes todo en el vídeo de arriba!
Y si quieres hacer la gracia completa, puedes completar elaborando la receta de patatas y mejillones con salsa brava. Solo te llevará un poco más de tiempo.
