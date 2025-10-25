Arguiñano: el truco para hacer salsa brava casera aunque te falte algún ingrediente

A partir de ahora podrás elaborar tu propia salsa brava casera en cualquier momento y en un abrir y cerrar de ojos.

Imagina que se presentan invitados por sorpresa en casa. ¿Qué les puedes ofrecer? Unas ricas patatas fritas con salsa brava, un aperitivo sencillito y que no falla.

Aquí tienes todos los ingredientes para la salsa brava:

1 huevo

1 cucharada de zumo de limón

1 cucharadita de mostaza de Dijon

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de pimentón picante

1 cucharadita de miel

1 cucharadita de comino en polvo

½ cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de orégano fresco

100 ml de aceite de girasol

Pizca de sal

Joseba Arguiñano la ha elaborado junto a su padre en Cocina abierta, y además ha confesado cuál es su truco cuando te falta alguno de los ingredientes necesarios.

Sigue los pasos del cocinero y disfruta de una salsa brava casera extraordinaria. ¡Lo tienes todo en el vídeo de arriba!

Y si quieres hacer la gracia completa, puedes completar elaborando la receta de patatas y mejillones con salsa brava. Solo te llevará un poco más de tiempo.