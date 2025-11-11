Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Receta de tallarines Alfredo con pollo, de Karlos Arguiñano: "Esto es una mezcla perfecta"

Karlos Arguiñano ha elaborado esta sencillísima y espectacular receta de tallarines Alfredo con pollo, que te conquistará por su combinación de sabores.

Tallarines Alfredo con pollo de Karlos Arguiñano

Hoy hemos acompañado los tallarines Alfredo con pollo, pero puedes sustituir el pollo por vegetales, pescados o marisco. Le pongas lo que le pongas, es una receta sensacional y muy fácil de elaborar.

Ingredientes, para 4 personas

  • 400 g de tallarines (secos)
  • 500 g de pollo (muslos deshuesados)
  • 125 g de mantequilla
  • 200 ml de nata líquida
  • 3 dientes de ajo
  • 160 g de queso parmesano rallado
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil



Elaboración

Para preparar la salsa Alfredo, trocea la mantequilla y ponla a fundir (a fuego lento) en una cazuela. Pela los ajos, pícalos finamente y agrégalos a la cazuela. Vierte la nata, incorpora poco a poco el queso parmesano rallado y mezcla suavemente. Mantén (a fuego suave) la salsa caliente.




Calienta abundante agua con una pizca de sal en una cazuela grande. Cuando empiece a hervir, introduce los tallarines y cuécelos durante 8 minutos aproximadamente (o el tiempo que indique el fabricante).




Escurre los tallarines (reserva un poco del agua de la cocción) y ponlos de nuevo en la cazuela. Vierte encima la salsa Alfredo y un cazo del agua de la cocción de la pasta. Muele encima un poco de pimienta y mezcla bien.

Calienta una sartén con 4 cucharadas de aceite. Quita la piel del pollo, córtalo en dados, salpimiéntalo, introdúcelo en la sartén y saltéalo a fuego fuerte durante 4-5 minutos. Espolvorea el pollo con un poco de perejil picado.




Reparte los tallarines en 4 platos, salpícalos con los dados de pollo y decóralos con unas hojas de perejil.






