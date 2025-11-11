Receta de tallarines Alfredo con pollo, de Karlos Arguiñano: "Esto es una mezcla perfecta"

Hoy hemos acompañado los tallarines Alfredo con pollo, pero puedes sustituir el pollo por vegetales, pescados o marisco. Le pongas lo que le pongas, es una receta sensacional y muy fácil de elaborar.

Ingredientes, para 4 personas

400 g de tallarines (secos)

500 g de pollo (muslos deshuesados)

125 g de mantequilla

200 ml de nata líquida

3 dientes de ajo

160 g de queso parmesano rallado

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Ingredientes Tallarines Alfredo con pollo | antena3.com

Elaboración

Para preparar la salsa Alfredo, trocea la mantequilla y ponla a fundir (a fuego lento) en una cazuela. Pela los ajos, pícalos finamente y agrégalos a la cazuela. Vierte la nata, incorpora poco a poco el queso parmesano rallado y mezcla suavemente. Mantén (a fuego suave) la salsa caliente.

Vierte la nata, incorpora poco a poco el queso parmesano rallado | antena3.com

Calienta abundante agua con una pizca de sal en una cazuela grande. Cuando empiece a hervir, introduce los tallarines y cuécelos durante 8 minutos aproximadamente (o el tiempo que indique el fabricante).

Cuando empiece a hervir, introduce los tallarines y cuécelos | antena3.com

Escurre los tallarines (reserva un poco del agua de la cocción) y ponlos de nuevo en la cazuela. Vierte encima la salsa Alfredo y un cazo del agua de la cocción de la pasta. Muele encima un poco de pimienta y mezcla bien.

Calienta una sartén con 4 cucharadas de aceite. Quita la piel del pollo, córtalo en dados, salpimiéntalo, introdúcelo en la sartén y saltéalo a fuego fuerte durante 4-5 minutos. Espolvorea el pollo con un poco de perejil picado.

Introduce el pollo en la sartén y saltéalo a fuego fuerte | antena3.com

Reparte los tallarines en 4 platos, salpícalos con los dados de pollo y decóralos con unas hojas de perejil.