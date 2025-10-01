Antena 3 LogoAntena3
Nivel de dificultad 2

Receta de fideos con verduras y huevo escalfado, de Karlos Arguiñano: "Fácil de hacer, rica de comer y barata"

"¡Qué plato más completo!", afirma emocionado Karlos Arguiñano. Y es que contiene de todo: pasta, verdura y huevo, que es un súper alimento.

Receta de fideos con verduras y huevo escalfado, de Karlos Arguiñano: "Fácil de hacer, rica de comer y barata"

Si tienes que preparar muchos huevos escalfados, puedes prepararlos y retirarlos a los 2 minutos y medio. A continuación para cortar la cocción introdúcelos en un recipiente amplio con agua fría. En el momento de servirlos, puedes calentarlos todos a la vez introduciéndolos en una cazuela con agua caliente durante 30 segundos máximo.

Ingredientes, para 4 personas

  • 400 g de fideos finos
  • 4 huevos
  • 400 g de champiñones
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cebolleta
  • 1 puerro
  • 1 pimiento verde
  • 1 zanahoria
  • 500 ml de caldo de verdura
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Elaboración

Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 4 cucharadas de aceite. Pela los ajos, córtalos en daditos e introdúcelos en la tartera. Retira la primera capa de la cebolleta, córtala en daditos y agrégala. Cocina las hortalizas a fuego medio durante 6-8 minutos.

Retira el tallo y las semillas del pimiento, y córtalo en daditos. Limpia el puerro (retirándole la parte inferior, la superior y 2 capas de hojas), enjuágalo y córtalo en cuartos de luna finos.

Pela la zanahoria y córtala de la misma manera. Agrega las hortalizas a la tartera, mezcla bien y cocínalas a fuego medio durante 6-8 minutos.

Limpia los champiñones, lamínalos e incorpóralos a la tartera. Mezcla bien, sazona y cocina todo a fuego medio durante 10 minutos.

Calienta una sartén, añade los fideos y saltéalos a fuego medio hasta que se doren (4-6 minutos).

Agrega los fideos tostados a la tartera de las verduras, mezcla y vierte el caldo encima. Cocínalos a fuego fuerte hasta que empiecen a hervir. Introduce la tartera en el horno (previamente calentado) a 220-230º durante 5 minutos aproximadamente.

Calienta una sartén grande con agua. Cuando empiece a hervir, baja un poco el fuego, casca los huevos, introdúcelos en la tartera y escálfalos durante 3-4 minutos.

Sirve los fideos en 4 platos, coloca el huevo escalfado en el centro de cada uno, sazónalos, riégalos con un chorrito de aceite y decóralos con unas hojas de perejil.

