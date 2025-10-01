Receta de fideos con verduras y huevo escalfado, de Karlos Arguiñano: "Fácil de hacer, rica de comer y barata"

Si tienes que preparar muchos huevos escalfados, puedes prepararlos y retirarlos a los 2 minutos y medio. A continuación para cortar la cocción introdúcelos en un recipiente amplio con agua fría. En el momento de servirlos, puedes calentarlos todos a la vez introduciéndolos en una cazuela con agua caliente durante 30 segundos máximo.

Ingredientes, para 4 personas

400 g de fideos finos

4 huevos

400 g de champiñones

2 dientes de ajo

1 cebolleta

1 puerro

1 pimiento verde

1 zanahoria

500 ml de caldo de verdura

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Fideos con verduras | antena3.com

Elaboración

Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 4 cucharadas de aceite. Pela los ajos, córtalos en daditos e introdúcelos en la tartera. Retira la primera capa de la cebolleta, córtala en daditos y agrégala. Cocina las hortalizas a fuego medio durante 6-8 minutos.

Cocina las hortalizas a fuego medio | antena3.com

Retira el tallo y las semillas del pimiento, y córtalo en daditos. Limpia el puerro (retirándole la parte inferior, la superior y 2 capas de hojas), enjuágalo y córtalo en cuartos de luna finos.

Pela la zanahoria y córtala de la misma manera. Agrega las hortalizas a la tartera, mezcla bien y cocínalas a fuego medio durante 6-8 minutos.

Limpia los champiñones, lamínalos e incorpóralos a la tartera. Mezcla bien, sazona y cocina todo a fuego medio durante 10 minutos.

Calienta una sartén, añade los fideos y saltéalos a fuego medio hasta que se doren (4-6 minutos).

Calienta una sartén, añade los fideos y saltéalos a fuego medio | antena3.com

Agrega los fideos tostados a la tartera de las verduras, mezcla y vierte el caldo encima. Cocínalos a fuego fuerte hasta que empiecen a hervir. Introduce la tartera en el horno (previamente calentado) a 220-230º durante 5 minutos aproximadamente.

Calienta una sartén grande con agua. Cuando empiece a hervir, baja un poco el fuego, casca los huevos, introdúcelos en la tartera y escálfalos durante 3-4 minutos.

Sirve los fideos en 4 platos, coloca el huevo escalfado en el centro de cada uno, sazónalos, riégalos con un chorrito de aceite y decóralos con unas hojas de perejil.