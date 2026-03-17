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Arguiñano, sobre la receta de tortilla paisana con rúcula: "Es una variante de la tortilla española, con un éxito tremendo"

"No os va a fallar esta receta", asegura Karlos Arguiñano que recuerda emocionado cuando hacía esta misma tortilla en uno de los restaurantes en los que trabajó cuando era mucho más joven.

Arguiñano, sobre la receta de tortilla paisana con rúcula: "Es una variante de la tortilla española, con un éxito tremendo"

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Para asegurar que todo se cocine por igual, pica todas las hortalizas (menos la patata) en trozos pequeños y de tamaño similar.

Ingredientes, para 4 personas

  • 8 huevos
  • 70 g de chorizo
  • 75 g de guisantes frescos
  • 1 cebolla
  • 1 pimiento verde
  • 1 pimiento rojo
  • 2 patatas
  • 2 dientes de ajo
  • 30 g de rúcula
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Tortilla paisana con rúcula
Ingredientes Tortilla paisana con rúcula | antena3.com

Elaboración

Pon abundante agua con sal en un cazuela. Cuando empiece a hervir, introduce los guisantes pelados y cocínalos a fuego suave durante 12 minutos aproximadamente. Escurre y resérvalos.

Introduce los guisantes pelados y cocínalos
Introduce los guisantes pelados y cocínalos | antena3.com

Calienta abundante aceite en una sartén (unos 400 ml aproximadamente). Pela y pica la cebolla y los ajos y agrégalos a la sartén. Pela el pimiento rojo con un pelador, retira el rabo y las semillas del pimiento verde, corta los dos en daditos pequeños y añádelos a la sartén. Deja pochar el conjunto durante 8-10 minutos. Pela las patatas, córtalas en lascas gorditas y agrégalas a la sartén. Cocina a fuego moderado unos 20 minutos más, hasta que las patatas estén a punto. Escurre el aceite con ayuda de un colador (resérvalo para otra fritura). Incorpora los guisantes y reserva todo en un bol.

Pela las patatas, córtalas en lascas gorditas y agrégalas a la sartén
Pela las patatas, córtalas en lascas gorditas y agrégalas a la sartén | antena3.com

Quítale la piel al chorizo, pícalo en daditos pequeños y sofríelo a fuego moderado en la misma sartén. Desgrasa bien y resérvalo.

Casca los huevos en un bol grande y bátelos. Sazona y añade las hortalizas y el chorizo. Mezcla bien y deja reposar durante 5 minutos.

Sazona y añade las hortalizas y el chorizo
Sazona y añade las hortalizas y el chorizo | antena3.com

Calienta un chorrito de aceite en una sartén pequeña, vierte la cuarta parte de la mezcla y haz una tortilla individual. Dale la vuelta con un plato, para que se cocine bien por los dos lados. Repite la operación hasta hacer 4 tortillas.

Aliña la rúcula con sal y aceite de oliva, y mezcla bien.

Sirve una tortilla en cada plato y acompaña con la ensalada de rúcula. Decora el plato con una hoja de perejil.

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