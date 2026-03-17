Arguiñano, sobre la receta de tortilla paisana con rúcula: "Es una variante de la tortilla española, con un éxito tremendo"

Para asegurar que todo se cocine por igual, pica todas las hortalizas (menos la patata) en trozos pequeños y de tamaño similar.

Ingredientes, para 4 personas

8 huevos

70 g de chorizo

75 g de guisantes frescos

1 cebolla

1 pimiento verde

1 pimiento rojo

2 patatas

2 dientes de ajo

30 g de rúcula

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Tortilla paisana con rúcula | antena3.com

Elaboración

Pon abundante agua con sal en un cazuela. Cuando empiece a hervir, introduce los guisantes pelados y cocínalos a fuego suave durante 12 minutos aproximadamente. Escurre y resérvalos.

Introduce los guisantes pelados y cocínalos | antena3.com

Calienta abundante aceite en una sartén (unos 400 ml aproximadamente). Pela y pica la cebolla y los ajos y agrégalos a la sartén. Pela el pimiento rojo con un pelador, retira el rabo y las semillas del pimiento verde, corta los dos en daditos pequeños y añádelos a la sartén. Deja pochar el conjunto durante 8-10 minutos. Pela las patatas, córtalas en lascas gorditas y agrégalas a la sartén. Cocina a fuego moderado unos 20 minutos más, hasta que las patatas estén a punto. Escurre el aceite con ayuda de un colador (resérvalo para otra fritura). Incorpora los guisantes y reserva todo en un bol.

Pela las patatas, córtalas en lascas gorditas y agrégalas a la sartén | antena3.com

Quítale la piel al chorizo, pícalo en daditos pequeños y sofríelo a fuego moderado en la misma sartén. Desgrasa bien y resérvalo.

Casca los huevos en un bol grande y bátelos. Sazona y añade las hortalizas y el chorizo. Mezcla bien y deja reposar durante 5 minutos.

Sazona y añade las hortalizas y el chorizo | antena3.com

Calienta un chorrito de aceite en una sartén pequeña, vierte la cuarta parte de la mezcla y haz una tortilla individual. Dale la vuelta con un plato, para que se cocine bien por los dos lados. Repite la operación hasta hacer 4 tortillas.

Aliña la rúcula con sal y aceite de oliva, y mezcla bien.

Sirve una tortilla en cada plato y acompaña con la ensalada de rúcula. Decora el plato con una hoja de perejil.