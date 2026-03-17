Para 4 personas
Arguiñano, sobre la receta de tortilla paisana con rúcula: "Es una variante de la tortilla española, con un éxito tremendo"
"No os va a fallar esta receta", asegura Karlos Arguiñano que recuerda emocionado cuando hacía esta misma tortilla en uno de los restaurantes en los que trabajó cuando era mucho más joven.
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Para asegurar que todo se cocine por igual, pica todas las hortalizas (menos la patata) en trozos pequeños y de tamaño similar.
Ingredientes, para 4 personas
- 8 huevos
- 70 g de chorizo
- 75 g de guisantes frescos
- 1 cebolla
- 1 pimiento verde
- 1 pimiento rojo
- 2 patatas
- 2 dientes de ajo
- 30 g de rúcula
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Pon abundante agua con sal en un cazuela. Cuando empiece a hervir, introduce los guisantes pelados y cocínalos a fuego suave durante 12 minutos aproximadamente. Escurre y resérvalos.
Calienta abundante aceite en una sartén (unos 400 ml aproximadamente). Pela y pica la cebolla y los ajos y agrégalos a la sartén. Pela el pimiento rojo con un pelador, retira el rabo y las semillas del pimiento verde, corta los dos en daditos pequeños y añádelos a la sartén. Deja pochar el conjunto durante 8-10 minutos. Pela las patatas, córtalas en lascas gorditas y agrégalas a la sartén. Cocina a fuego moderado unos 20 minutos más, hasta que las patatas estén a punto. Escurre el aceite con ayuda de un colador (resérvalo para otra fritura). Incorpora los guisantes y reserva todo en un bol.
Quítale la piel al chorizo, pícalo en daditos pequeños y sofríelo a fuego moderado en la misma sartén. Desgrasa bien y resérvalo.
Casca los huevos en un bol grande y bátelos. Sazona y añade las hortalizas y el chorizo. Mezcla bien y deja reposar durante 5 minutos.
Calienta un chorrito de aceite en una sartén pequeña, vierte la cuarta parte de la mezcla y haz una tortilla individual. Dale la vuelta con un plato, para que se cocine bien por los dos lados. Repite la operación hasta hacer 4 tortillas.
Aliña la rúcula con sal y aceite de oliva, y mezcla bien.
Sirve una tortilla en cada plato y acompaña con la ensalada de rúcula. Decora el plato con una hoja de perejil.
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