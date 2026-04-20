"¡Qué sencillo es hacer este pudin de espárragos verdes!": Karlos Arguiñano, impresionado con la receta de Joseba

Para esta receta es recomendable elegir un molde bajo, para que no se queden los espárragos en el fondo.

Ingredientes, para 4 personas

20-24 espárragos verdes

5 huevos

300 ml de nata líquida

150 g de mahonesa

20 g de tomate concentrado

1/2 cucharadita de salsa picante

Harina (para el molde)

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Ingredientes Pudin de espárragos verdes | antena3.com

Elaboración

Calienta abundante agua en una tartera (cazuela amplia y baja). Retira la parte inferior de los espárragos. Cuando el agua empiece a hervir, introdúcelos en la tartera, sazona y cuécelos durante 5 minutos. Retira, escúrrelos sobre una fuente cubierta con papel absorbente y resérvalos.

Cuando el agua empiece a hervir, introdúcelos en la tartera | antena3.com

Para el pudin, casca los huevos en un bol grande y bátelos con una varilla manual. Vierte la nata, salpimienta y sigue batiendo hasta que los ingredientes queden bien integrados.

Unta un chorro de aceite en una fuente apta para el horno. Cubre con papel de horno de manera que cuelgue por los bordes (para que sea fácil desmoldar). Espolvorea con un poco de harina y coloca los espárragos en la base, uno mirando para cada lado. Añade la mezcla hecha para el pudin.

Añade la mezcla hecha para el pudin | antena3.com

Pon un dedo de agua en otra fuente de mayor tamaño y coloca dentro la fuente del pudin. Introduce los recipientes en el horno. Hornea (con el horno precalentado) al baño maría a 180ºC durante 25 minutos. Deja que se temple y desmóldalo.

Mezcla la mahonesa, el tomate concentrado y la salsa picante en un bol. Espolvorea con perejil picado. Introduce la salsa en una manga pastelera.

Corta el pudin en 12 porciones y sirve 3 en cada plato. Acompaña con la salsa picante y decora con una hojita de perejil.