Para 4 personas
"¡Qué sencillo es hacer este pudin de espárragos verdes!": Karlos Arguiñano, impresionado con la receta de Joseba
Los espárragos se cuecen en solo 5 minutos, porque después se terminarán de hacer en el horno. Lo demás es coser y cantar, así que prueba esta receta de pudin de espárragos que ha preparado Joseba y déjate sorprender como Karlos Arguiñano.
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Para esta receta es recomendable elegir un molde bajo, para que no se queden los espárragos en el fondo.
Ingredientes, para 4 personas
- 20-24 espárragos verdes
- 5 huevos
- 300 ml de nata líquida
- 150 g de mahonesa
- 20 g de tomate concentrado
- 1/2 cucharadita de salsa picante
- Harina (para el molde)
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Elaboración
Calienta abundante agua en una tartera (cazuela amplia y baja). Retira la parte inferior de los espárragos. Cuando el agua empiece a hervir, introdúcelos en la tartera, sazona y cuécelos durante 5 minutos. Retira, escúrrelos sobre una fuente cubierta con papel absorbente y resérvalos.
Para el pudin, casca los huevos en un bol grande y bátelos con una varilla manual. Vierte la nata, salpimienta y sigue batiendo hasta que los ingredientes queden bien integrados.
Unta un chorro de aceite en una fuente apta para el horno. Cubre con papel de horno de manera que cuelgue por los bordes (para que sea fácil desmoldar). Espolvorea con un poco de harina y coloca los espárragos en la base, uno mirando para cada lado. Añade la mezcla hecha para el pudin.
Pon un dedo de agua en otra fuente de mayor tamaño y coloca dentro la fuente del pudin. Introduce los recipientes en el horno. Hornea (con el horno precalentado) al baño maría a 180ºC durante 25 minutos. Deja que se temple y desmóldalo.
Mezcla la mahonesa, el tomate concentrado y la salsa picante en un bol. Espolvorea con perejil picado. Introduce la salsa en una manga pastelera.
Corta el pudin en 12 porciones y sirve 3 en cada plato. Acompaña con la salsa picante y decora con una hojita de perejil.
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