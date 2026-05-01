Irene Arias desvela cómo es la vida de las mujeres de los futbolistas: "Todos piensan que tenemos una vida idílica"

Irene Arias es la hija de Ricardo Arias, futbolista del Valencia CF, por lo que, desde pequeña, vivió en una familia distinta a todas las demás. Tanto es así, que incluso nació durante un descanso de uno de los partidos de su padre. "Era la final de la Copa del Rey y mi madre estaba más pendiente de la tele que del parto", afirma.

Durante años vio en su madre las renuncias a las que deben hacer frente las mujeres de los futbolistas, pero con el tiempo se enamoró de uno. A día de hoy es la mujer de un futbolista y nos cuenta cómo es el lado invisible que sostiene la parte familiar del fútbol.

"Debes poner las prioridades en orden", afirma Irene Arias. Ella decidió renunciar a su puesto como periodista y apostar por la estabilidad familiar. "Nosotras sostenemos la parte familiar", señala.

A día de hoy, Irene tiene claro que la vida de una mujer de futbolista es difícil y está marcada por las renuncias y, en muchos casos, la soledad, pero siempre vale la pena en favor de un proyecto de futuro. ¡Dale al play para escuchar su historia en el vídeo de arriba!