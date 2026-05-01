Revive los mejores momentos de Tu cara me suena, esta noche a las 22:00 horas

Tu cara me suena es el programa lider y más visto de los viernes. El concurso en el que participan Anibal Gómez, Jesulín de Ubrique, Cristina Castaño,Martín Savi, Paula Koops, Sole Giménez, María Parrado, Leonor Lavado y J Kbello continua arrasando un esta nueva temporada.

Esta noche a las 22:00 horas revive los mejores momentos de Tu cara me suena y disfruta de los momentazos que nos ha dejado el programa presentado por Manel Fuentes.