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Revive los mejores momentos de Tu cara me suena, esta noche a las 22:00 horas
La nueva temporada de Tu cara me suena continúa arrasando, vuelve a ver los momentos inolvidables del programa líder de la noche del viernes, esta noche a las 22:00 horas.
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Tu cara me suena es el programa lider y más visto de los viernes. El concurso en el que participan Anibal Gómez, Jesulín de Ubrique, Cristina Castaño,Martín Savi, Paula Koops, Sole Giménez, María Parrado, Leonor Lavado y J Kbello continua arrasando un esta nueva temporada.
Esta noche a las 22:00 horas revive los mejores momentos de Tu cara me suena y disfruta de los momentazos que nos ha dejado el programa presentado por Manel Fuentes.
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