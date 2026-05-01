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Los consejos de los coaches a Ana Mena antes de su debut en La Voz Kids: “No tengas piedad”

La artista se estrena como coach y sus compañeros no han dudado en lanzarle advertencias… y alguna que otra broma antes de empezar. El 9 de mayo estreno, en Antena 3.

Orozco, coach de La Voz Kids

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Ana Mena llega como la nueva coach de La Voz Kids y, como novata, ha recibido los primeros consejos del equipo. Edurne, entre risas, le avisaba: “Si te bloqueamos o si te superbloqueamos no te enfades, eso pasa por ser la novata”.

Luis Fonsi también quiso orientarla con estrategia incluida: “Los bloqueos los usas con Edurne y los superbloqueos con Orozco. Anótalo para que no se te olvide”, bromeaba.

Por su parte, Eva González le lanzó una advertencia clara: “No tengas piedad con ellos”, mientras que Orozco, en tono divertido, le recomendaba: “Llega un poco antes… pero vete a por Fonsi”. Un intercambio lleno de complicidad que adelanta el buen ambiente entre coaches en esta nueva edición.

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