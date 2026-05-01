Borja Sémper se somete a la rueda de prensa más divertida en El Hormiguero: “Feijóo es muy exigente”

Borja Sémper visitó El Hormiguero para compartir que ha superado el cáncery relatar el duro proceso vivido en los últimos meses. Tras la parte más emotiva de la entrevista, el tono cambió con la llegada de Trancas y Barrancas y su particular “rueda de prensa”.

Las hormigas le plantearon preguntas directas sobre su carrera política. Una de ellas, sobre qué líder le imponía más como jefe, Feijóo, Casado, Rajoy o Soraya, a lo que Sémper respondió con claridad que ninguno, aunque reconoció su cercanía con el actual líder del PP: “Es muy exigente, pero porque él lo está dando todo, tú también”, señala. "Intenta no fallarle, porque si él lo está dando todo, tú no puedes dar la mitad".

También hubo espacio para el humor al hablar de si los políticos reciben mensajes de fans. “Vamos a decir la verdad porque no soy del Gobierno", bromeó, dejando uno de los momentos más distendidos de la noche.