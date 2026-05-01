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"El limón lo vamos a sacar de la receta": el motivo de Arguiñano para eliminar este cítrico de la mousse helada

Karlos Arguiñano ha decidido eliminar el limón de la receta de mousse helado de lima limón en el último momento.

"El limón lo vamos a sacar de la receta": el motivo de Arguiñano para eliminar este cítrico de la mousse helada

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Karlos Arguiñano ha elaborado un receta de restaurante de lujo, pero hecha en casa de la forma más sencilla y fácil: mousse helada de lima limón.

Lo que más trabajo puede llevar es vaciar las limas, pero todo lo demás es coser y cantar.

Para esta receta Arguiñano tenía previsto añadir un limón, sin embargo, en el último momento ha decidido eliminarlo de la mousse: "El limón lo vamos a sacar de la receta".

El cocinero nos ha contado la razón en el vídeo. Tenlo en cuenta cuando hagas esta receta, te servirá de ayuda.

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