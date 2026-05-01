"El limón lo vamos a sacar de la receta": el motivo de Arguiñano para eliminar este cítrico de la mousse helada

Karlos Arguiñano ha elaborado un receta de restaurante de lujo, pero hecha en casa de la forma más sencilla y fácil: mousse helada de lima limón.

Lo que más trabajo puede llevar es vaciar las limas, pero todo lo demás es coser y cantar.

Para esta receta Arguiñano tenía previsto añadir un limón, sin embargo, en el último momento ha decidido eliminarlo de la mousse: "El limón lo vamos a sacar de la receta".

El cocinero nos ha contado la razón en el vídeo. Tenlo en cuenta cuando hagas esta receta, te servirá de ayuda.