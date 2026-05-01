El próximo miércoles, descubre a los tres primeros semifinalistas de Mask Singer

La noche de los miércoles es sinónimo de sorpresa en Antena 3. Mask Singer continúa enorme con su quinta edición, y cada semana nos regala dos nuevos desenmascaramientos que dejan totalmente desencajados a la audiencia y a los investigadores. Cuando todo parecía indicar que David Bustamante se escondía bajo Bocata de calamares... ¡en realidad era Tomás Roncero!

En el próximo programa, nos acercamos a la recta final de la quinta edición con un programa lleno de sorpresas: dos nuevos desenmascaramientos… ¡y sabremos quiénes serán los tres primeros semifinalistas!

Las máscaras lo darán todo sobre el escenario y con sus nuevas pistas para seguir participando en Mask Singer, ocultando su identidad una semana más. El próximo miércoles, a las 23.00 horas, no te pierdas un nuevo programa de Mask Singer en Antena 3. ¡La sorpresa está asegurada!