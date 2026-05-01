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Mejores momentos | 30 de abril

Norma Ruiz se desquita con ‘Macaulay Culkin’ para ganar al fin a Manel Loureiro en Pasapalabra

El duelo ha comenzado con bromas sobre el año de la canción, temiendo que se remontara al siglo XV tras lo ocurrido en el pasado programa.

Norma Ruiz se desquita con ‘Macaulay Culkin’ para ganar al fin a Manel Loureiro en Pasapalabra

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Alberto Mendo
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Macaulay Culkin, el protagonista de la película Sólo en casa, ha llegado al rescate de Norma Ruiz en Pasapalabra. Gracias a la canción de Ladilla Rusa dedicada al actor, la invitada ha conseguido al fin ganar a Manel Loureiro en La Pista. Eso sí, el acierto se ha resistido hasta que Roberto Leal ha dado el título con otras palabras y no han podido emular el pleno que Javier acababa de conseguir con ‘Quisiera ser’, del Dúo Dinámico.

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El duelo ha comenzado recuperando la gran anécdota del programa anterior: el año de la canción. Si entonces tuvieron que viajar a 1908, esta vez Norma temía que fuera aún mucho más atrás, a 1557. Roberto ha mantenido la broma con pose seria, por si se la llegaban a creer: “Canto gregoriano”. No han tenido que irse tan lejos, se han quedado en 2017.

Efectivamente, el primer fragmento ha sido maquinero, pero les ha dejado igual de descolocados que si se hubieran enfrentado a música barroca. Al final, Norma ha echado de menos que no fuera un tema antiguo. El consuelo para la actriz ha sido que Manel ha estado igual de perdido durante todo el duelo y que ella ha aprovechado mejor el regalo del título que les ha facilitado el presentador. ¡Descubre en el vídeo cómo ha ocurrido!

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