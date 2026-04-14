Para 4 personas
La receta casera más fácil de Karlos Arguiñano: huevos rellenos de atún
Los huevos rellenos son una de las recetas más fáciles que existen. Karlos Arguiñano los ha preparado rellenos de atún y tienen una pinta increíble, pero lo mejor de todo es su sencillez.
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Si quieres, puedes añadir un chorrito de vinagre o abundante sal al agua hirviendo. Esto ayudará a que la clara coagule rápido en el caso de que la cáscara tenga alguna fisura.
Ingredientes, para 4 personas
- 6 huevos
- 150 g de atún en aceite
- 150 ml de salsa de tomate
- Perejil
Elaboración
Pon abundante agua en una cazuela amplia. Cuando empiece a hervir, introduce los huevos y deja que se cocinen durante 10 minutos. Para que la yema de huevo se mantenga centrada, durante los primeros minutos de cocción, gira suavemente los huevos con una cuchara.
Pela y ábrelos por la mitad (a lo largo). Separa las claras y las yemas.
Pon las yemas (reserva 2) en un bol y machácalas con un tenedor para que se deshagan. Escurre bien el aceite del atún, desmenúzalo y añádelo al bol. Agrega la salsa de tomate. Mezcla todo con un tenedor. Sazona y espolvorea con perejil picado.
Rellena las claras de los huevos (que rebosen el hueco de la yema y queden bien redonditos). Ralla las yemas que has reservado por encima. Sirve 3 porciones por ración. Decora con perejil.
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