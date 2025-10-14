Karlos Arguiñano: patatas con mejillones al azafrán, una receta casera tan fácil como rica

Karlos Arguiñano ha aclarado que, a la hora de introducir los mejillones en la tartera, es importante que estén todos bien cerrados.

Ingredientes, para 4 personas

4 patatas

500 g de mejillones pequeños

1 cebolleta

1 pimiento verde

3 dientes de ajo

50 ml de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal

20 hebras de azafrán

Perejil

Elaboración

Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 3-4 cucharadas de aceite. Pela los dientes de ajo, córtalos en dados e introdúcelos en la tartera. Corta la cebolleta de la misma manera y agrégala.

Retira el tallo y las semillas del pimiento, córtalo de la misma manera y añádelo. Sazona y rehoga las hortalizas a fuego medio durante 8-10 minutos.

Sazona y rehoga las hortalizas | antena3.com

Vierte el vino y dale un hervor. Agrega las hebras de azafrán y mezcla bien.

Pela las patatas, trocéalas (cascándolas) e incorpóralas a la tartera. Mezcla bien, cúbrelas con agua, pon a punto de sal, tapa la tartera y cocínalas a fuego medio durante 20-30 minutos.

Mezcla bien, cúbrelas con agua, pon a punto de sal, tapa la tartera y cocínalas | antena3.com

Limpia los mejillones (retirándoles las barbas), introdúcelos en la tartera, tápala de nuevo y espera a que se abran (4-5 minutos). Espolvoréalos con un poco de perejil picado y sirve. Decora los platos con unas hojas de perejil.