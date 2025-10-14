Para 4 personas
Karlos Arguiñano: patatas con mejillones al azafrán, una receta casera tan fácil como rica
Arguiñano ha elaborado esta deliciosa receta de patatas con mejillones al azafrán, con ingredientes naturales y muy fácil de preparar.
Karlos Arguiñano ha aclarado que, a la hora de introducir los mejillones en la tartera, es importante que estén todos bien cerrados.
Ingredientes, para 4 personas
- 4 patatas
- 500 g de mejillones pequeños
- 1 cebolleta
- 1 pimiento verde
- 3 dientes de ajo
- 50 ml de vino blanco
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 20 hebras de azafrán
- Perejil
Elaboración
Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 3-4 cucharadas de aceite. Pela los dientes de ajo, córtalos en dados e introdúcelos en la tartera. Corta la cebolleta de la misma manera y agrégala.
Retira el tallo y las semillas del pimiento, córtalo de la misma manera y añádelo. Sazona y rehoga las hortalizas a fuego medio durante 8-10 minutos.
Vierte el vino y dale un hervor. Agrega las hebras de azafrán y mezcla bien.
Pela las patatas, trocéalas (cascándolas) e incorpóralas a la tartera. Mezcla bien, cúbrelas con agua, pon a punto de sal, tapa la tartera y cocínalas a fuego medio durante 20-30 minutos.
Limpia los mejillones (retirándoles las barbas), introdúcelos en la tartera, tápala de nuevo y espera a que se abran (4-5 minutos). Espolvoréalos con un poco de perejil picado y sirve. Decora los platos con unas hojas de perejil.
