Para 4 personas

Karlos Arguiñano: patatas con mejillones al azafrán, una receta casera tan fácil como rica

Arguiñano ha elaborado esta deliciosa receta de patatas con mejillones al azafrán, con ingredientes naturales y muy fácil de preparar.

Karlos Arguiñano ha aclarado que, a la hora de introducir los mejillones en la tartera, es importante que estén todos bien cerrados.

Ingredientes, para 4 personas

  • 4 patatas
  • 500 g de mejillones pequeños
  • 1 cebolleta
  • 1 pimiento verde
  • 3 dientes de ajo
  • 50 ml de vino blanco
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 20 hebras de azafrán
  • Perejil
Elaboración

Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 3-4 cucharadas de aceite. Pela los dientes de ajo, córtalos en dados e introdúcelos en la tartera. Corta la cebolleta de la misma manera y agrégala.

Retira el tallo y las semillas del pimiento, córtalo de la misma manera y añádelo. Sazona y rehoga las hortalizas a fuego medio durante 8-10 minutos.

Vierte el vino y dale un hervor. Agrega las hebras de azafrán y mezcla bien.

Pela las patatas, trocéalas (cascándolas) e incorpóralas a la tartera. Mezcla bien, cúbrelas con agua, pon a punto de sal, tapa la tartera y cocínalas a fuego medio durante 20-30 minutos.

Limpia los mejillones (retirándoles las barbas), introdúcelos en la tartera, tápala de nuevo y espera a que se abran (4-5 minutos). Espolvoréalos con un poco de perejil picado y sirve. Decora los platos con unas hojas de perejil.

