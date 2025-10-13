Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Solomillo de pavo con puré de zanahorias asadas, de Arguiñano: "Esta receta es muy saludable"

Karlos Arguiñano ha elaborado esta receta con solomillos de pavo, pero reconoce que también la puedes hacer con cualquier otro tipo de carne.

Solomillo de pavo con puré de zanahorias asadas, de Arguiñano: "Esta receta es muy saludable"

El solomillo de pavo es una parte interna y tierna de la pechuga del pavo, que se encuentra pegada al costillar. Es una carne muy versátil que se puede cocinar en sartén, a la plancha, al horno e incluso a la brasa.

Ingredientes, para 4 personas

  • 3 solomillos de pavo (710 g)
  • 8 lonchas finas de bacon
  • 6 zanahorias
  • 1 granada
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • 1 rama grande de tomillo
  • Perejil
Elaboración

Pela las zanahorias, córtalas por la mitad a lo largo y colócalas en una fuente apta para el horno. Sazónalas y riégalas con un poco de aceite.

Salpimienta los solomillos de pavo y envuelve cada pieza con 2-3 lonchas de panceta. Para sujetar las lonchas de panceta, átalos con hilo de cocina, colócalos encima de las zanahorias y riégalos con otro poco de aceite. Agrega la rama de tomillo y hornea todo a 220º durante 30 minutos.

Retira la rama de tomillo y los solomillos a una fuente. Deshecha el tomillo y reserva los solomillos.

Pasa las zanahorias con el caldo de la fuente a un vaso americano y tritúralas con una batidora eléctrica hasta que consigas un puré homogéneo.

Corta la granada por la mitad y golpéala (por la parte de la piel) con una cuchara hasta que salgan todos los granos.

Retira las cuerdas a los solomillos y córtalos en rodajas gruesas.

Reparte el puré de zanahoria y las rodajas de solomillo en 4 platos. Espolvorea los platos con un poco de perejil picado, salpícalos con los granos de granada y decóralos con unas hojas de perejil.

