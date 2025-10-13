Solomillo de pavo con puré de zanahorias asadas, de Arguiñano: "Esta receta es muy saludable"

El solomillo de pavo es una parte interna y tierna de la pechuga del pavo, que se encuentra pegada al costillar. Es una carne muy versátil que se puede cocinar en sartén, a la plancha, al horno e incluso a la brasa.

Ingredientes, para 4 personas

3 solomillos de pavo (710 g)

8 lonchas finas de bacon

6 zanahorias

1 granada

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

1 rama grande de tomillo

Perejil

Elaboración

Pela las zanahorias, córtalas por la mitad a lo largo y colócalas en una fuente apta para el horno. Sazónalas y riégalas con un poco de aceite.

Salpimienta los solomillos de pavo y envuelve cada pieza con 2-3 lonchas de panceta. Para sujetar las lonchas de panceta, átalos con hilo de cocina, colócalos encima de las zanahorias y riégalos con otro poco de aceite. Agrega la rama de tomillo y hornea todo a 220º durante 30 minutos.

Retira la rama de tomillo y los solomillos a una fuente. Deshecha el tomillo y reserva los solomillos.

Pasa las zanahorias con el caldo de la fuente a un vaso americano y tritúralas con una batidora eléctrica hasta que consigas un puré homogéneo.

Corta la granada por la mitad y golpéala (por la parte de la piel) con una cuchara hasta que salgan todos los granos.

Retira las cuerdas a los solomillos y córtalos en rodajas gruesas.

Reparte el puré de zanahoria y las rodajas de solomillo en 4 platos. Espolvorea los platos con un poco de perejil picado, salpícalos con los granos de granada y decóralos con unas hojas de perejil.