Para 4 personas
Un plato que "resucita a los muertos": sopa de fideos con bolitas de carne
Karlos Arguiñano nos presenta una receta ideal para calentarnos y reconfortarnos en los fríos días de invierno que se nos vienen encima. ¡Apunta la receta!
Karlos Arguiñano nos ha presentado, en esta ocasión, un plato de cuchara ideal para reconfortarnos y llenarnos de energía en los fríos días que ya nos están tocando pasar. ¡Apunta la receta para prepararla en casa!
Ingredientes, para 4 personas
- 100 g de fideos gruesos
- 1 cebolleta
- 2 zanahorias
- 1 patata
- 250 g de carne de ternera picada
- 2 dientes de ajo
- 1 huevo
- 2 cucharadas de pan rallado
- Harina
- 1,5 l de caldo de pollo con jamón
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- 1 cucharada de pimentón
- Perejil
Elaboración
Para preparar esta sopa de fideos con bolitas de carne, comienza calentando una cazuela grande con tres o cuatro cucharadas de aceite. Pela la cebolleta, córtala en dados e introdúcela en la cazuela. Pela también las zanahorias, córtalas en cuartos de luna finos y agrégalas.
Sazona las hortalizas y rehógalas a fuego medio durante 8-10 minutos. Pela la patata, córtala en dados e incorpórala. Añade el pimentón y el caldo de pollo con jamón y cuece los ingredientes a fuego suave durante 20 minutos.
Pasado ese tiempo, pon la carne picada en un bol y agrega el huevo. Pela los dientes de ajo, aplástalos, pícalos finamente, añádelos y salpimienta los ingredientes y agrega el pan rallado y una cucharadita de perejil picado. Mezcla bien, forma bolitas y pásalas por la harina.
Calienta una sartén con aceite, introduce las bolitas y fríelas hasta que se doren. Después, introduce los fideos y las bolitas de carne en la sopa y cuece todo durante 8 minutos.
Reparte la sopa en unos platos hondos, espolvoréalos con un poco de perejil picado, decóralos con unas hojas de perejil.... ¡Y a disfrutar!
