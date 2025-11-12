Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Un plato que "resucita a los muertos": sopa de fideos con bolitas de carne

Karlos Arguiñano nos presenta una receta ideal para calentarnos y reconfortarnos en los fríos días de invierno que se nos vienen encima. ¡Apunta la receta!

Un plato que "resucita a los muertos": sopa de fideos con bolitas de carne

Patri Bea
Publicado:

Karlos Arguiñano nos ha presentado, en esta ocasión, un plato de cuchara ideal para reconfortarnos y llenarnos de energía en los fríos días que ya nos están tocando pasar. ¡Apunta la receta para prepararla en casa!

Ingredientes, para 4 personas

  • 100 g de fideos gruesos
  • 1 cebolleta
  • 2 zanahorias
  • 1 patata
  • 250 g de carne de ternera picada
  • 2 dientes de ajo
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de pan rallado
  • Harina
  • 1,5 l de caldo de pollo con jamón
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • 1 cucharada de pimentón
  • Perejil

Elaboración

Para preparar esta sopa de fideos con bolitas de carne, comienza calentando una cazuela grande con tres o cuatro cucharadas de aceite. Pela la cebolleta, córtala en dados e introdúcela en la cazuela. Pela también las zanahorias, córtalas en cuartos de luna finos y agrégalas.

Sazona las hortalizas y rehógalas a fuego medio durante 8-10 minutos. Pela la patata, córtala en dados e incorpórala. Añade el pimentón y el caldo de pollo con jamón y cuece los ingredientes a fuego suave durante 20 minutos.

Añade pimentón a las hortalizas
Añade pimentón a las hortalizas | Antena 3

Pasado ese tiempo, pon la carne picada en un bol y agrega el huevo. Pela los dientes de ajo, aplástalos, pícalos finamente, añádelos y salpimienta los ingredientes y agrega el pan rallado y una cucharadita de perejil picado. Mezcla bien, forma bolitas y pásalas por la harina.

Calienta una sartén con aceite, introduce las bolitas y fríelas hasta que se doren. Después, introduce los fideos y las bolitas de carne en la sopa y cuece todo durante 8 minutos.

Fríe las bolitas de carne
Fríe las bolitas de carne | Antena 3

Reparte la sopa en unos platos hondos, espolvoréalos con un poco de perejil picado, decóralos con unas hojas de perejil.... ¡Y a disfrutar!

