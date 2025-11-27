Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Karlos Arguiñano: castañas con fritango, una receta de temporada con tradición

¡Una receta propia de la temporada! Karlos Arguiñano ha elaborado estas castañas con fritango que le sugiere Eusebio. Es un plato típico de un pequeño pueblo, que se cocina la noche del 31 de octubre.

Castañas con fritango, de Karlos Arguiñano

Aprovecha todos los sabores de esta receta de castañas con fritango mientras das un empujón a tu salud digestiva, inmunidad y energía diaria.

Si pones a remojo de víspera las castañas, se pelarán mucho mejor.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1,5 k de castañas
  • ½ K de panceta o carne blanca
  • 3 cebollas medianas
  • 1 pimiento rojo
  • 3 tomates
  • 4 dientes de ajo
  • 100 ml de vino blanco
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • ½ cucharadita de orégano
  • ½ cucharadita de tomillo
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharadita de pimentón
  • Perejil
Ingredientes Castañas con fritango
Ingredientes Castañas con fritango | antena3.com

Elaboración

Haz un corte superficial a las castañas y ásalas a 200º durante 20-25 minutos. Pélalas y resérvalas.

Haz un corte superficial a las castañas y ásalas
Haz un corte superficial a las castañas y ásalas | antena3.com

Calienta una tartera con una cucharada de aceite. Corta la panceta en dados pequeños, introdúcelos en la tartera y fríelos de manera que vayan soltando la grasa. Retira los trozos de carne y resérvalos.

Corta la panceta en dados pequeños, introdúcelos en la tartera y fríelos
Corta la panceta en dados pequeños, introdúcelos en la tartera y fríelos | antena3.com

Pela las cebollas, córtalas en juliana fina y añádelas a la tartera. Pela el pimiento rojo, córtalo en tiras, agrégalo y sazona. Pela los dientes de ajo, pícalos finamente e incorpóralos a la tartera donde está la manteca. Rehoga todo a fuego medio durante 15-20 minutos.

Pela los tomates, córtalos en dados y agrégalos a la tartera. Añade también el tomillo, el orégano, las hojas de laurel y el pimentón. Vierte el vino y dale un hervor fuerte para que se evapore la mayor parte del alcohol. En ese momento incorpora la panceta, mezcla bien.

Añade también el tomillo, el orégano, las hojas de laurel y el pimentón.
Añade también el tomillo, el orégano, las hojas de laurel y el pimentón. | antena3.com

Introduce las castañas y cocina a fuego suave-medio durante 5 minutos, hasta que esté bien caliente.

Sirve una ración del guiso en cada plato, espolvorea con perejil picado y decora con una ramita de perejil.

Castañas con fritango, de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano: castañas con fritango, una receta de temporada con tradición

