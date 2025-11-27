Karlos Arguiñano: castañas con fritango, una receta de temporada con tradición

Aprovecha todos los sabores de esta receta de castañas con fritango mientras das un empujón a tu salud digestiva, inmunidad y energía diaria.

Si pones a remojo de víspera las castañas, se pelarán mucho mejor.

Ingredientes, para 4 personas

1,5 k de castañas

½ K de panceta o carne blanca

3 cebollas medianas

1 pimiento rojo

3 tomates

4 dientes de ajo

100 ml de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal

½ cucharadita de orégano

½ cucharadita de tomillo

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón

Perejil

Elaboración

Haz un corte superficial a las castañas y ásalas a 200º durante 20-25 minutos. Pélalas y resérvalas.

Calienta una tartera con una cucharada de aceite. Corta la panceta en dados pequeños, introdúcelos en la tartera y fríelos de manera que vayan soltando la grasa. Retira los trozos de carne y resérvalos.

Pela las cebollas, córtalas en juliana fina y añádelas a la tartera. Pela el pimiento rojo, córtalo en tiras, agrégalo y sazona. Pela los dientes de ajo, pícalos finamente e incorpóralos a la tartera donde está la manteca. Rehoga todo a fuego medio durante 15-20 minutos.

Pela los tomates, córtalos en dados y agrégalos a la tartera. Añade también el tomillo, el orégano, las hojas de laurel y el pimentón. Vierte el vino y dale un hervor fuerte para que se evapore la mayor parte del alcohol. En ese momento incorpora la panceta, mezcla bien.

Introduce las castañas y cocina a fuego suave-medio durante 5 minutos, hasta que esté bien caliente.

Sirve una ración del guiso en cada plato, espolvorea con perejil picado y decora con una ramita de perejil.