Para 4 personas

Garbanzos con pollo y calabaza, de Arguiñano: "Para los que no sepáis qué hacer hoy"

Karlos Arguiñano ha elaborado un guiso increíble de garbanzos con pollo y calabaza, "para los que no sepáis qué hacer hoy" porque lo tienes listo en 30 minutos.

Garbanzos con pollo y calabaza, de Arguiñano: "Para los que no sepáis qué hacer hoy"

Para que os resulte más fácil digerir el plato, os sugiero que de postre toméis alguna fruta digestiva como por ejemplo, piña, papaya o manzana asada.

Ingredientes, para 4 personas

  • 300 g de garbanzos lechosos (remojados de víspera)
  • 8 jamoncitos de pollo (parte inferior del mulso)
  • 300 g de calabaza
  • 1 patata
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 1 pimiento verde
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil
Ingredientes Garbanzos con pollo y calabaza
Ingredientes Garbanzos con pollo y calabaza

Elaboración

Calienta la olla rápida con 4 cucharadas de aceite. Salpimienta los jamoncitos de pollo, introdúcelos en la olla y fríelos hasta que se doren. Retíralos a una fuente y resérvalos.

Salpimienta los jamoncitos de pollo, introdúcelos en la olla
Salpimienta los jamoncitos de pollo, introdúcelos en la olla

Pela la cebolla y los dientes de ajo, y córtalos en daditos. Retira el tallo y las semillas del pimiento verde, y córtalo de la misma manera. Introduce las hortalizas en la olla y rehógalas a fuego medio durante 6-8 minutos.

Introduce las hortalizas en la olla
Introduce las hortalizas en la olla

Pela la patata y trocéala (cascándola). Pela la calabaza y córtala en dados. Incorpora la patata, la calabaza y los jamoncitos a la olla. Cúbrelos con agua (4 dedos por encima), pon a punto de sal y caliéntalos hasta que el agua empiece a hervir. Introduce los garbanzos (escurridos), cierra la olla y cocina los ingredientes durante 15 minutos a partir del momento en que suba la válvula.

Cúbrelos con agua
Cúbrelos con agua

Cuando baje la válvula, retira la tapa y saca los jamoncitos a un plato. Remueve la olla y espolvorea el guiso con un poco de perejil picado.

Reparte el guiso en 4 platos, coloca 2 jamoncitos en cada uno y decóralos con unas hojas de perejil.

