Gurupina bastetana, la receta de la abuela Lola, elaborada por Arguiñano: "Esto entra de maravilla en los días fríos"

Si quieres, puedes cocinar el guiso con caldo suave en lugar de con agua. Como toque final, puedes añadir vino blanco en vez de vinagre.

Ingredientes, para 4 personas

1 kg de patatas

700 g de costilla de cerdo troceada

1 cebolla grande

1 pimiento verde

2 dientes de ajo

150 g de tomate natural triturado

25 ml de vinagre

1 cucharadita de pimentón dulce

½ cucharadita de comino molido

1 hoja de laurel

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Ingredientes Gurupina bastetana | antena3.com

Elaboración

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela baja). Salpimienta los trozos de costilla, introdúcelos en la tartera y sofríelos por ambos lados a fuego fuerte hasta que se doren. Reserva.

Salpimienta los trozos de costilla, introdúcelos en la tartera | antena3.com

Utiliza la misma tartera para pochar las hortalizas. Pela y trocea la cebolla, pica el pimiento, incorpora todo a la tartera y deja pochar durante 8-10 minutos. Pela y trocea los ajos y agrégalos. Rehoga bien y añade el tomate triturado. Remueve y deja que se cocine durante 2-3 minutos más, hasta que se absorba la humedad del tomate.

Rehoga bien y añade el tomate triturado | antena3.com

Añade el comino y el pimentón. Remueve enseguida para evitar que el pimentón se queme. Agrega las patatas peladas y cascadas. Introduce el laurel y la costilla. Vierte agua que cubra. Cocina a fuego medio durante 40-45 minutos, hasta que las patatas estén tiernas y el caldo haya ligado ligeramente.

Introduce el laurel y la costilla | antena3.com

Rectifica de sal si es necesario y vierte el vinagre. Remueve y deja reposar unos minutos. Sirve en plato hondo y decora con una hojita de perejil.