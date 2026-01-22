Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Gurupina bastetana, la receta de la abuela Lola, elaborada por Arguiñano: "Esto entra de maravilla en los días fríos"

"¡Las recetas de la abuelas son tan importantes! Ellas son las que han mantenido la llama viva de la cocina española", asegura Karlos Arguiñano tras elaborar este guiso de gurupina bastetana.

Gurupina bastetana, la receta de la abuela Lola, elaborada por Arguiñano: "Esto entra de maravilla en los días fríos"

Publicidad

Si quieres, puedes cocinar el guiso con caldo suave en lugar de con agua. Como toque final, puedes añadir vino blanco en vez de vinagre.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1 kg de patatas
  • 700 g de costilla de cerdo troceada
  • 1 cebolla grande
  • 1 pimiento verde
  • 2 dientes de ajo
  • 150 g de tomate natural triturado
  • 25 ml de vinagre
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • ½ cucharadita de comino molido
  • 1 hoja de laurel
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil
Ingredientes Gurupina bastetana
Ingredientes Gurupina bastetana | antena3.com

Elaboración

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela baja). Salpimienta los trozos de costilla, introdúcelos en la tartera y sofríelos por ambos lados a fuego fuerte hasta que se doren. Reserva.

Salpimienta los trozos de costilla, introdúcelos en la tartera
Salpimienta los trozos de costilla, introdúcelos en la tartera | antena3.com

Utiliza la misma tartera para pochar las hortalizas. Pela y trocea la cebolla, pica el pimiento, incorpora todo a la tartera y deja pochar durante 8-10 minutos. Pela y trocea los ajos y agrégalos. Rehoga bien y añade el tomate triturado. Remueve y deja que se cocine durante 2-3 minutos más, hasta que se absorba la humedad del tomate.

Rehoga bien y añade el tomate triturado
Rehoga bien y añade el tomate triturado | antena3.com

Añade el comino y el pimentón. Remueve enseguida para evitar que el pimentón se queme. Agrega las patatas peladas y cascadas. Introduce el laurel y la costilla. Vierte agua que cubra. Cocina a fuego medio durante 40-45 minutos, hasta que las patatas estén tiernas y el caldo haya ligado ligeramente.

Introduce el laurel y la costilla
Introduce el laurel y la costilla | antena3.com

Rectifica de sal si es necesario y vierte el vinagre. Remueve y deja reposar unos minutos. Sirve en plato hondo y decora con una hojita de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Guisos

Publicidad

Programas

Gurupina bastetana, la receta de la abuela Lola, elaborada por Arguiñano: "Esto entra de maravilla en los días fríos"

Gurupina bastetana, la receta de la abuela Lola, elaborada por Arguiñano: "Esto entra de maravilla en los días fríos"

Exmaquinista

Los maquinistas denuncian falta de garantías de seguridad tras los accidentes de tren, e irán a la huelga general

Víctimas del accidente de Adamuz.

El cuñado del camarero del Alvia que murió en el choque de trenes de Adamuz explica la angustia de la familia hasta conocer su muerte: "Una desgracia"

Beatriz Cortázar
Famosos

Beatriz Cortázar se pronuncia sobre última polémica de Julio Iglesias: "Estamos en un bucle de crear la imagen de un señor deleznable"

Juan Bravo en Espejo Público.
Accidente trenes Adamuz

Juan Bravo (PP) reprocha la falta de información del accidente de Adamuz: "Hay 4 minutos que no explican qué pasó"

Secretario General Sindicato Maquinistas
Paro Maquinistas

El secretario general del SEMAF detalla la huelga de Maquinistas y critica al ministro Puente por los accidentes de tren: "Fuera de lugar"

Diego Martín, secretario general del sindicato de maquinistas, ha denunciado la situación de las infraestructuras y defendido a los compañeros que consideran insuficientes las revisiones de seguridad realizadas. Al mismo tiempo no considera ni mucho menos acertadas las palabras del ministro de Transportes Óscar Puente sobre los maquinistas.

Joaquín se enfrenta a un sumo en Japón: "¡Muévelo!"
Muy pronto

Joaquín se enfrenta a un luchador de sumo en Japón: "¡Muévelo!"

Joaquín Sánchez, Susana Saborido, Daniela y Salma van a visitar el país del sol naciente en su próxima aventura. ¿Conseguirá sobrevivir Japón a la familia Sánchez Saborido? No te lo pierdas, muy pronto en Antena 3.

Cronología de las llamadas trenes- Atocha

Cronología y detalles de las llamadas entre los trenes y el centro de control tras el accidente de Adamuz: "No parece ser consciente"

¿Cuánto se conocen Carmen Marchi y Paco León? Los actores demuestran su amistad en El Hormiguero

¿Cuánto se conocen Carmen Marchi y Paco León? Los actores demuestran su amistad en El Hormiguero

Xokas

Esta noche, El Xokas estará por primera vez en El Hormiguero

Publicidad